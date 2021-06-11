Андронов о запрете УЕФА: «И рыбку съели, и на трамвае покатались»

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал решение УЕФА запретить сборной Украины использовать фразу «Героям слава!» на форме национальной команды на Евро-2020.

«Надеюсь, более на эту тему писать не придется.

Спортивные федерации (ФИФА, УЕФА, ИИХФ — да все они одинаковые) — это чистое чиновничество. У них один принцип — и нашим, и вашим...

Объясню примерно логику:

Слава Украине! Аналоги есть? Сколько угодно. Forza Italia, Vive la France и так далее. Оставляем.

Героям слава. А это что такое? А это ответный лозунг. А, вот его убрать.

И рыбку съели, и на трамвае покатались», — написал Андронов.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко заявил, что он вылетел в Рим на переговоры с представителями УЕФА. Макет формы сборной Украины был утвержден организацией еще в декабре.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля.