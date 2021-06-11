Андронов о запрете УЕФА: «И рыбку съели, и на трамвае покатались»

Эксперт прокомментировал решение организации о внесении изменений в форму сборной Украины

  • 11.06.2021 09:20
  • 2747 просмотров
  • 3 комментария
Андронов о запрете УЕФА: «И рыбку съели, и на трамвае покатались»
© YouTube. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал решение УЕФА запретить сборной Украины использовать фразу «Героям слава!» на форме национальной команды на Евро-2020.

«Надеюсь, более на эту тему писать не придется.

Спортивные федерации (ФИФА, УЕФА, ИИХФ — да все они одинаковые) — это чистое чиновничество. У них один принцип — и нашим, и вашим...

Объясню примерно логику:

Слава Украине! Аналоги есть? Сколько угодно. Forza Italia, Vive la France и так далее. Оставляем.

Героям слава. А это что такое? А это ответный лозунг. А, вот его убрать.

И рыбку съели, и на трамвае покатались», — написал Андронов.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко заявил, что он вылетел в Рим на переговоры с представителями УЕФА. Макет формы сборной Украины был утвержден организацией еще в декабре.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Telegram

(15 голосов)

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Комментарии
    andeka1968
      andeka1968, 11.06.2021 10:00
    +1
    Трамвай - серйозний транспорт! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 11.06.2021 09:57
    +1
    Там газпромовского бабала немерено пало в карманы чиновников УЕФА. Удивляться не надо, что сборная Украины пролетает мимо группы А в Лиге наций по модной статье . Не пугает никого из этих духовных уефовских пидоров, что это все остается пятном, на их совести, уже до самого гроба.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.06.2021 09:41
    +4
    Ну в целом он, как всегда, прав
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.06.2021 09:41
    +4
    Ну в целом он, как всегда, прав
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 11.06.2021 10:00
    +1
    Трамвай - серйозний транспорт! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 11.06.2021 09:57
    +1
    Там газпромовского бабала немерено пало в карманы чиновников УЕФА. Удивляться не надо, что сборная Украины пролетает мимо группы А в Лиге наций по модной статье . Не пугает никого из этих духовных уефовских пидоров, что это все остается пятном, на их совести, уже до самого гроба.
    Ссылка
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