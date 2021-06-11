В матче 26-го тура Второй лиги Украины А черновицкая «Буковина» обыграла киевскую «Оболонь-2» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Пилипчук (Буковина).
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Улянченко (Оболонь-2).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Палагнюк (Буковина).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Орнат (Буковина).
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Источник — Sport.ua
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