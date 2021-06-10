Буковина — Оболонь-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 10 июня, состоится поединок 26-го тура группы «А» Второй лиги Украины, в котором «Буковина» примет киевскую «Оболонь-2».
Матч состоится в Черновцах на стадионе «Буковина». Прямая трансляция встречи состоится в 17:30 по киевскому времени.
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Источник — ФК Буковина
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