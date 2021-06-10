Власти Крыма потребовали, чтобы Украина убрала с формы силуэт полуострова

Председатель Госсовета непризнанной Республики Крым Владимир Константинов, находящийся в розыске в Украине, заявил о намерении добиваться, чтобы УЕФА заставил сборную Украины убрать с игровой формы на Евро-2020 очертания полуострова.

Также он прокомментировал решение УЕФА обязать украинскую команду убрать с формы слоган «Героям слава»:

«Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры полуострова были убраны. Вообще, нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость. Это очень хорошее решение УЕФА [по поводу лозунга «Героям слава»], мы его полностью поддерживаем».

Напомним, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко проводит в Риме переговоры с представителями УЕФА по поводу размещения на форме сборной Украины слогана «Героям слава!»