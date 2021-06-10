Власти Крыма потребовали, чтобы Украина убрала с формы силуэт полуострова

Решением УЕФА украинская сборная обязана убрать с формы слоган «Героям слава»

  • 10.06.2021 22:27
  • 322 просмотра
  • 4 комментария
Власти Крыма потребовали, чтобы Украина убрала с формы силуэт полуострова
© УАФ

Председатель Госсовета непризнанной Республики Крым Владимир Константинов, находящийся в розыске в Украине, заявил о намерении добиваться, чтобы УЕФА заставил сборную Украины убрать с игровой формы на Евро-2020 очертания полуострова.

Также он прокомментировал решение УЕФА обязать украинскую команду убрать с формы слоган «Героям слава»:

«Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры полуострова были убраны. Вообще, нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость. Это очень хорошее решение УЕФА [по поводу лозунга «Героям слава»], мы его полностью поддерживаем».

Напомним, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко проводит в Риме переговоры с представителями УЕФА по поводу размещения на форме сборной Украины слогана «Героям слава!»

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Источник — ТАСС

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.06.2021 22:36
    +1
    Ой, купили пару уефашных чинуш за деньги пенсионного фонда, а те запретили то, что и так не видно, а радости-то сколько
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 22:34
    +3
    Опа, а то что?!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.06.2021 22:33
    +1
    Свободу Юрию Деточкину!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.06.2021 22:31
    +2
    шакалы отозвались )))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 22:34
    +3
    Опа, а то что?!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.06.2021 22:31
    +2
    шакалы отозвались )))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.06.2021 22:36
    +1
    Ой, купили пару уефашных чинуш за деньги пенсионного фонда, а те запретили то, что и так не видно, а радости-то сколько
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.06.2021 22:33
    +1
    Свободу Юрию Деточкину!
    Ссылка
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