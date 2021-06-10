Создается опасный прецедент. В РФС недовольны частичным решением УЕФА

В УЕФА решили запретить лозунг «Героям слава», но разрешили «Слава Украине»

  • 10.06.2021 21:38
  • 1464 просмотра
  • 6 комментариев
Создается опасный прецедент. В РФС недовольны частичным решением УЕФА
© УАФ

В службе коммуникаций РФС (Российского футбольного союза) прокомментировали решение УЕФА по игровой форме сборной Украины:

«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент».

Напомним, в УЕФА приняли решение запретить использование на игровой форме сборной Украины лозунга «Героям слава», но разрешили слоган «Слава Украине».

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Источник — Спорт-Экспресс

(8 голосов)

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Комментарии
    zivuales
    online
      zivuales, 10.06.2021 21:52
    0
    Так это Степаненко крайний? Судя по фото. А Шапаренко из того же села - Великая Новосёлка, Донецкая область,))
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 21:50
    -1
    дістали вже неадекватні типу "сусіди"... Ла-ла-ла!
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 10.06.2021 21:48
    +1
    не много ли запоребрика у нас на сайтах?? много чести 404.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 21:47
    -1
    Это они ещё не знают про портрет путина с открытым ртом на внутренней стороне трусов.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.06.2021 21:44
    +8
    бешеные собаки продолжают гавкать
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 21:43
    +6
    эти кокошники очень хотят надпись-вместо " Героям слава"-"Слава газпрому",подонки одним словом
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.06.2021 21:44
    +8
    бешеные собаки продолжают гавкать
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 21:43
    +6
    эти кокошники очень хотят надпись-вместо " Героям слава"-"Слава газпрому",подонки одним словом
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 10.06.2021 21:48
    +1
    не много ли запоребрика у нас на сайтах?? много чести 404.
    Ссылка
    zivuales
    online
      zivuales, 10.06.2021 21:52
    0
    Так это Степаненко крайний? Судя по фото. А Шапаренко из того же села - Великая Новосёлка, Донецкая область,))
    Ссылка
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