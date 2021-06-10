Создается опасный прецедент. В РФС недовольны частичным решением УЕФА

В службе коммуникаций РФС (Российского футбольного союза) прокомментировали решение УЕФА по игровой форме сборной Украины:
«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент».
Напомним, в УЕФА приняли решение запретить использование на игровой форме сборной Украины лозунга «Героям слава», но разрешили слоган «Слава Украине».
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Источник — Спорт-Экспресс
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