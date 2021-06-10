Георгий СУДАКОВ: «Для всей команды Шевченко – авторитет и пример»

Полузащитник сборной Украины – о своих впечатлениях от пребывания в сборной Украины

  • 10.06.2021 21:18
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Георгий СУДАКОВ: «Для всей команды Шевченко – авторитет и пример»
© УАФ. Георгий Судаков

Самый молодой футболист в заявке сборной Украины рассказал, как шел к своей детской мечте.

«Я хорошо помню тот день, когда наша национальная команда вышла на Евро-2020. С юношеской сборной Украины под руководством Владимира Езерского мы как раз вернулись из Армении, где проводили товарищеские матчи. Собрались с ребятами из «Шахтера» на базе в Счастливом и смотрели игру с Португалией. Сказать, что эта победа стала для нас неожиданностью, я не могу. Все-таки первая сборная уже успела себя зарекомендовать, как команда, умеющая играть в хороший футбол и с хорошими соперниками. Но все-равно, это было что-то невероятное — Украина заняла первое место в такой сложной группе, опередила чемпионов Европы и досрочно забронировала путевку на форум! В тот день я, разумеется, и думать не мог, что судьба распорядится таким образом, что попаду на этот турнир. Но все получилось, как в сказке, хотя к ней я шел своим упорным трудом...».

«В принципе, как и любой мальчишка, играющий в футбол, я мечтал попасть в сборную Украины. Тем более, после того как выступал за юношеские и молодежную команды страны. Все мы видели, как изменилась сборная с приходом Андрея Шевченко, какую игру она начала показывать. Лично мне такой комбинационный, позиционный футбол был по душе с самого детства. Да он всем сразу понравился — ребята об этом постоянно говорят. Поэтому команда сразу приняла новые идеи и поверила, что цель может быть достигнута. Первое место в Лиге наций, победы над Сербией, Португалией, Швейцарией и Испанией — все это было не случайно, а благодаря упорной и продуманной работе. Могу об этом судить, проведя в этой команде даже несколько недель».

«Первый разговор с Андреем Шевченко? Как таковой, официальной беседы не было. Главный тренер сказал мне несколько фраз, и я приступил к работе. Волнение, конечно, присутствовало, все-таки такая личность. Для всей команды Андрей Николаевич настоящий авторитет и пример, как нужно идти к успеху. Первые тренировки носили больше физический характер. Я не могу сказать, что у меня в футбольной карьере было много тестов — к счастью, методики подготовки в нашей стране поменялись, и мне не довелось бегать Купера, семь по 50 и так далее. Хотя, думаю, что справился бы. Во всяком случае, что в Шахтере зимой, что в сборной сейчас тест под названием Йо-Йо я сдал лучше всех. Мне, кстати, Андрей Николаевич помогал (улыбается). Когда я остался сдавать норматив уже один, он со мной бежал и подбадривал», - сказал Судаков.

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Источник — zbirna.com

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