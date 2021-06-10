Крейчикова в матче-триллере вырвала путевку в финал Ролан Гаррос

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) обыграла греческую теннисистку Марию Саккари (№18 WTA) в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису.
Ролан Гаррос. Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 7:5, 4:6, 9:7
Матч продолжался почти 3 с половиной часа.
В финале Крейчикова сразится против Анастасии Павлюченковой из России. Ранее ни одна из финалисток не доходила даже до полуфинала на турнирах Grand Slam.
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Источник — Sport.ua
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Но Стефаноса все равно надеюсь там увидеть))
Но Стефаноса все равно надеюсь там увидеть))
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