Крейчикова в матче-триллере вырвала путевку в финал Ролан Гаррос

Чешка отыграла матчбол и смогла дожать Марию Саккари в третьей партии

  • 10.06.2021 21:40
  • 589 просмотров
  • 4 комментария
Крейчикова в матче-триллере вырвала путевку в финал Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) обыграла греческую теннисистку Марию Саккари (№18 WTA) в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Ролан Гаррос. Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 7:5, 4:6, 9:7

Матч продолжался почти 3 с половиной часа.
 
В финале Крейчикова сразится против Анастасии Павлюченковой из России. Ранее ни одна из финалисток не доходила даже до полуфинала на турнирах Grand Slam.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 10.06.2021 21:50
    0
    introvert, 10.06.2021 21:46
    Тем временем комментаторша на Евроспорте (Мыскина, кажись) помимо сладострастного подсчета потраченных соперницами часов и усилий вовсю нахваливала свою Павлушу, потчуя зрителей сказками, что теннисный арсенал у той богаче, чем у остальных полуфиналисток вместе взятых. Прям доморощенная Хингис в двойной комплектации;) Пословица про кулика и болото во всей красе.
    Не смотрите российский Евроспорт, смотрите английский)
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 10.06.2021 21:46
    +4
    Тем временем комментаторша на Евроспорте (Мыскина, кажись) помимо сладострастного подсчета потраченных соперницами часов и усилий вовсю нахваливала свою Павлушу, потчуя зрителей сказками, что теннисный арсенал у той богаче, чем у остальных полуфиналисток вместе взятых. Прям доморощенная Хингис в двойной комплектации;) Пословица про кулика и болото во всей красе.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 21:45
    0
    Молодчинка безусловно,но судья чуть не украл победу
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 10.06.2021 21:43
    0
    Молодец, Барбора, приостановила греческую сказку. Два эллина в двух главных финалах Гарроса? Жирновато было бы для страны без теннисной истории, в которой до этого самым топовым игроком всех времен была Элени Данилиду.
    Но Стефаноса все равно надеюсь там увидеть))
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 10.06.2021 21:46
    +4
    Тем временем комментаторша на Евроспорте (Мыскина, кажись) помимо сладострастного подсчета потраченных соперницами часов и усилий вовсю нахваливала свою Павлушу, потчуя зрителей сказками, что теннисный арсенал у той богаче, чем у остальных полуфиналисток вместе взятых. Прям доморощенная Хингис в двойной комплектации;) Пословица про кулика и болото во всей красе.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 10.06.2021 21:50
    0
    introvert, 10.06.2021 21:46
    Тем временем комментаторша на Евроспорте (Мыскина, кажись) помимо сладострастного подсчета потраченных соперницами часов и усилий вовсю нахваливала свою Павлушу, потчуя зрителей сказками, что теннисный арсенал у той богаче, чем у остальных полуфиналисток вместе взятых. Прям доморощенная Хингис в двойной комплектации;) Пословица про кулика и болото во всей красе.
    Не смотрите российский Евроспорт, смотрите английский)
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 21:45
    0
    Молодчинка безусловно,но судья чуть не украл победу
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 10.06.2021 21:43
    0
    Молодец, Барбора, приостановила греческую сказку. Два эллина в двух главных финалах Гарроса? Жирновато было бы для страны без теннисной истории, в которой до этого самым топовым игроком всех времен была Элени Данилиду.
    Но Стефаноса все равно надеюсь там увидеть))
    Ссылка
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