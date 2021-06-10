Кубок Америки: главные претенденты на победу - Бразилия и Аргентина

Пока болельщики Старого света будут смотреть Евро, на другой стороне планеты пройдет не менее масштабный турнир - Кубок Америки. Первый матч состоится 13 июня, а финал запланирован на 10 июля.

В Бразилии за звание чемпиона будут бороться 10 сборных, хотя их могло быть и меньше. Даже хозяева турнира, которые еще и являются действующими обладателями титула, не хотели участвовать в соревнованиях. Футболисты были недовольны организацией Кубка Америки в условиях пандемии. Позицию игроков разделяет и главный тренер Тите. А ветераны национальной команды выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нем из СМИ.

Было под вопросом и участие Аргентины. Страна должна принимать турнир вместе с Колумбией, но он был перенесен в Бразилию. Опять же из-за пандемии. Ходили слухи, что сборная не поедет на Кубок Америки, но в итоге аргентинцы заявили, что будут играть. Вместе с командой бороться за главный трофей поедет и Лео Месси.

По оценкам аналитиков Parimatch, Бразилия и Аргентина являются основными претендентами на победу. Далее следуют Колумбия и рекордсмен по количеству триумфов в Кубке Америки - Уругвай. Если выиграет Аргентина, у них будет по 15 трофеев, для Бразилии это может быть 10-я победа в турнире.