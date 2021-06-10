В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса. В первом поединке континентального первенства сойдутся сборные Турции и Италии.



Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.



В прямом эфире поединок Турция – Италия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и Megogo.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция – Италия.