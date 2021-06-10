Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Турция – Италия

Встреча состоится в пятницу, 11 июня

  • 10.06.2021 11:25
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Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Турция – Италия
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса. В первом поединке континентального первенства сойдутся сборные Турции и Италии. 
 
Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
 
В прямом эфире поединок Турция – Италия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и Megogo.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция – Италия.

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Источник — Sport.ua

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