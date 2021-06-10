ВИДЕО. Как Шевченко помог Марлосу завязать галстук перед фотосессией

Перед отъездом на Евро сборная Украины готовилась сделать групповое фото в официальных деловых костюмах на фоне живописного пейзажа.

Но у Марлоса никак не получалось завязать галстук. На выручку пришел главный тренер Андрей Шевченко, который очень быстро решил этот вопрос.