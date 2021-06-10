ВИДЕО. Как Шевченко помог Марлосу завязать галстук перед фотосессией

Главный тренер должен уметь все

  • 10.06.2021 10:11
  • 1844 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Шевченко помог Марлосу завязать галстук перед фотосессией
© УАФ

Перед отъездом на Евро сборная Украины готовилась сделать групповое фото в официальных деловых костюмах на фоне живописного пейзажа.

Но у Марлоса никак не получалось завязать галстук. На выручку пришел главный тренер Андрей Шевченко, который очень быстро решил этот вопрос.

 

 

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    The_Kostbest
    online
      The_Kostbest, 10.06.2021 10:18
    +9
    Вождь 😎
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 10.06.2021 10:16
    -13
    Як Шевченко допоміг Марлосу застєліть кроватку перед фотосесією
    Ссылка
    The_Kostbest
    online
      The_Kostbest, 10.06.2021 10:18
    +9
    Вождь 😎
    Ссылка
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