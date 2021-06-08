ФОТО ДНЯ. Как выглядят игроки сборной Украины в костюмах

Им очень идет

  • 08.06.2021 17:59
  • 5144 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО ДНЯ. Как выглядят игроки сборной Украины в костюмах
© УАФ

Перед отъездом на Евро сборная Украины сделала групповое фото в официальных деловых костюмах на фоне живописного пейзажа.
 
Во время фотосессии произошло еще одно интересное событие: Андрей Шевченко вручил приз «Лучшему футболисту-легионеру Украины, играющего за рубежом». Согласно опросу экспертов УАФ и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, победу в этой номинации получил Руслан Малиновский. Как известно, церемония происходила в режиме онлайн, поэтому Руслан физически смог получить награду только сейчас.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(17 голосов)

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Комментарии
    Saxon1919
    online
      Saxon1919, 08.06.2021 19:16
    0
    Караваева и "дедушку" Марлоса , на фото, задвинули на фланговые задворки))!!! Удачи ребята!!! Забейте много красивых голов!!!
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 08.06.2021 18:48
    -2
    Не хватает алой розы в петлице.
    Когда то такие костюмы Мелитополь шил.
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    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 08.06.2021 18:37
    +4
    Ждём медали парни
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    Lion
    online
      Lion, 08.06.2021 18:32
    +5
    Чтобы по возвращению на этих костюмах ещё и медали висели!!!!
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    Lion
    online
      Lion, 08.06.2021 18:31
    +4
    Удачи!!!!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 08.06.2021 18:27
    +3
    у Малины конечно аристократическая внешность
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    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.06.2021 18:06
    +5
    Стильно,модно,теперь как можно дальше пройти на Евро
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    nordi
    online
      nordi, 08.06.2021 18:06
    +4
    красені і наша гордість. Не підведіть, віримо в вас і бажаємо успіху!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 08.06.2021 18:32
    +5
    Чтобы по возвращению на этих костюмах ещё и медали висели!!!!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.06.2021 18:06
    +5
    Стильно,модно,теперь как можно дальше пройти на Евро
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 08.06.2021 18:37
    +4
    Ждём медали парни
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 08.06.2021 18:31
    +4
    Удачи!!!!
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 08.06.2021 18:06
    +4
    красені і наша гордість. Не підведіть, віримо в вас і бажаємо успіху!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 08.06.2021 18:27
    +3
    у Малины конечно аристократическая внешность
    Ссылка
    Saxon1919
    online
      Saxon1919, 08.06.2021 19:16
    0
    Караваева и "дедушку" Марлоса , на фото, задвинули на фланговые задворки))!!! Удачи ребята!!! Забейте много красивых голов!!!
    Ссылка
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