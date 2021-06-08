ФОТО ДНЯ. Как выглядят игроки сборной Украины в костюмах

Перед отъездом на Евро сборная Украины сделала групповое фото в официальных деловых костюмах на фоне живописного пейзажа.



Во время фотосессии произошло еще одно интересное событие: Андрей Шевченко вручил приз «Лучшему футболисту-легионеру Украины, играющего за рубежом». Согласно опросу экспертов УАФ и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, победу в этой номинации получил Руслан Малиновский. Как известно, церемония происходила в режиме онлайн, поэтому Руслан физически смог получить награду только сейчас.