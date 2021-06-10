Ига СВЁНТЕК: «На Ролан Гаррос я выступила лучше, чем ожидала»

Полька не очень расстроилась из-за проигрыша в четвертьфинале

  • 10.06.2021 09:38
  • 738 просмотров
  • 3 комментария
Ига СВЁНТЕК: «На Ролан Гаррос я выступила лучше, чем ожидала»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в матче 1/4 финала Ролан Гаррос против гречанки Марии Саккари.
 
«У меня просто был худший день, такое случается со всеми. У меня также нет такого большого опыта, хотя я выигрывала в Париже год назад, чтобы все было на высшем уровне. Моя карьера длится не более десяти лет, и я не испытала столько всего на корте, сколько другие теннисистки. Думаю, в моей карьере будут такие дни. Мне очень жаль, что это повлияло на мой настрой на корте в столь важной игре. Я чувствовала, что бью по мячу не чисто, что часто принимаю неверные решения и играю не в том направлении. Моя соперница использовала это очень хорошо.
 
И все же я рада, что зашла так далеко. Перед началом турнира я действительно не знала, чего ожидать. Думаю, что в целом я выступила лучше, чем ожидала, и чем некоторые теннисистки, которые вернулись защищать титул. С таким же успехом я могла проиграть любой другой матч. Я проиграла Саккари, но неудачи – часть нашего вида спорта и случаются на разных этапах. Иногда раньше, иногда позже.
 
Перед матчем я полностью не восстановилась, недосыпание ночью сделало меня чувствительной к происходящему. Медицинский перерыв мне пригодился, я чувствовала себя увереннее с перевязанной ногой. Думаю, с ней все в порядке. После некоторого времени для восстановления и отдыха ничего плохого не произойдет. Уж точно не в контексте матча в паре. Я бы даже не назвала это травмой, просто почувствовала боль. Возможно, если бы я была посвежее, я бы не взяла этот перерыв во втором сете. Однако я подумала, что в такой ситуации лучше обезопасить себя. Думаю, я буду готова к паре и в следующей игре постараюсь сыграть как можно лучше», – сказала полька.

Отметим, что в парном разряде Свёнтек вышла в полуфинал.

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Источник — Przeglad Sportowy

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 10.06.2021 10:52
    0
    dudigo78, 10.06.2021 10:38
    Забудьте вже про Ястремську. Взагалі не здивуюсь, якщо вона вже не заграє.
    У нас не так багато талановитих дівчат у тенісі, щоб так просто забути Даяну. З тих що є, крім Марти, може, ще Соболева підросте. Лопатецька вже навряд чи відновить після відновлення хоч свій попередній рівень, Снігур -, Завацька -, Калініна те саме.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.06.2021 10:38
    +1
    vital, 10.06.2021 10:26
    Чесно, навіть ніхто й не сумнівався що ніякої травми вчора в Іги не було. Просто захотілося збити суперницю з переможного настрою (4 поспіль виграних гейми Марією) і заодно самій трохи заспокоїтися. Але якщо інші тенісистки, хто таке практикує, та ж Даяна, принаймі роблять це під час переходу, а ця малолітня "королева грунту" захотіла медичний негайно, за рахунку 0-2, бо з 0-3 було б важче відігратися.
    П.с. До речі про Даяну. Так говорилось/балакалось що рішення по її справі буде прийнято в травні, а вже декада червня завершилась. На Вімі що Ястремська знову out?
    Забудьте вже про Ястремську. Взагалі не здивуюсь, якщо вона вже не заграє.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.06.2021 10:26
    0
    Чесно, навіть ніхто й не сумнівався що ніякої травми вчора в Іги не було. Просто захотілося збити суперницю з переможного настрою (4 поспіль виграних гейми Марією) і заодно самій трохи заспокоїтися. Але якщо інші тенісистки, хто таке практикує, та ж Даяна, принаймі роблять це під час переходу, а ця малолітня "королева грунту" захотіла медичний негайно, за рахунку 0-2, бо з 0-3 було б важче відігратися.
    П.с. До речі про Даяну. Так говорилось/балакалось що рішення по її справі буде прийнято в травні, а вже декада червня завершилась. На Вімі що Ястремська знову out?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.06.2021 10:38
    +1
    vital, 10.06.2021 10:26
    Чесно, навіть ніхто й не сумнівався що ніякої травми вчора в Іги не було. Просто захотілося збити суперницю з переможного настрою (4 поспіль виграних гейми Марією) і заодно самій трохи заспокоїтися. Але якщо інші тенісистки, хто таке практикує, та ж Даяна, принаймі роблять це під час переходу, а ця малолітня "королева грунту" захотіла медичний негайно, за рахунку 0-2, бо з 0-3 було б важче відігратися.
    П.с. До речі про Даяну. Так говорилось/балакалось що рішення по її справі буде прийнято в травні, а вже декада червня завершилась. На Вімі що Ястремська знову out?
    Забудьте вже про Ястремську. Взагалі не здивуюсь, якщо вона вже не заграє.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.06.2021 10:52
    0
    dudigo78, 10.06.2021 10:38
    Забудьте вже про Ястремську. Взагалі не здивуюсь, якщо вона вже не заграє.
    У нас не так багато талановитих дівчат у тенісі, щоб так просто забути Даяну. З тих що є, крім Марти, може, ще Соболева підросте. Лопатецька вже навряд чи відновить після відновлення хоч свій попередній рівень, Снігур -, Завацька -, Калініна те саме.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.06.2021 10:26
    0
    Чесно, навіть ніхто й не сумнівався що ніякої травми вчора в Іги не було. Просто захотілося збити суперницю з переможного настрою (4 поспіль виграних гейми Марією) і заодно самій трохи заспокоїтися. Але якщо інші тенісистки, хто таке практикує, та ж Даяна, принаймі роблять це під час переходу, а ця малолітня "королева грунту" захотіла медичний негайно, за рахунку 0-2, бо з 0-3 було б важче відігратися.
    П.с. До речі про Даяну. Так говорилось/балакалось що рішення по її справі буде прийнято в травні, а вже декада червня завершилась. На Вімі що Ястремська знову out?
    Ссылка
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