Ига СВЁНТЕК: «На Ролан Гаррос я выступила лучше, чем ожидала»

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в матче 1/4 финала Ролан Гаррос против гречанки Марии Саккари.



«У меня просто был худший день, такое случается со всеми. У меня также нет такого большого опыта, хотя я выигрывала в Париже год назад, чтобы все было на высшем уровне. Моя карьера длится не более десяти лет, и я не испытала столько всего на корте, сколько другие теннисистки. Думаю, в моей карьере будут такие дни. Мне очень жаль, что это повлияло на мой настрой на корте в столь важной игре. Я чувствовала, что бью по мячу не чисто, что часто принимаю неверные решения и играю не в том направлении. Моя соперница использовала это очень хорошо.



И все же я рада, что зашла так далеко. Перед началом турнира я действительно не знала, чего ожидать. Думаю, что в целом я выступила лучше, чем ожидала, и чем некоторые теннисистки, которые вернулись защищать титул. С таким же успехом я могла проиграть любой другой матч. Я проиграла Саккари, но неудачи – часть нашего вида спорта и случаются на разных этапах. Иногда раньше, иногда позже.



Перед матчем я полностью не восстановилась, недосыпание ночью сделало меня чувствительной к происходящему. Медицинский перерыв мне пригодился, я чувствовала себя увереннее с перевязанной ногой. Думаю, с ней все в порядке. После некоторого времени для восстановления и отдыха ничего плохого не произойдет. Уж точно не в контексте матча в паре. Я бы даже не назвала это травмой, просто почувствовала боль. Возможно, если бы я была посвежее, я бы не взяла этот перерыв во втором сете. Однако я подумала, что в такой ситуации лучше обезопасить себя. Думаю, я буду готова к паре и в следующей игре постараюсь сыграть как можно лучше», – сказала полька.

Отметим, что в парном разряде Свёнтек вышла в полуфинал.