Проклятие Рима работает. Свёнтек покидает Ролан Гаррос на стадии 1/4 финала

Греческая теннисистка Мария Саккари стала последней полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче 1/4 финала гречанка в двух сетах одолела действующую чемпионку турнира Ига Свёнтек.



Ролан Гаррос. 1/4 финала

Мария Саккари (Греция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:4



Для Марии это дебютный выход в полуфинал турниров Большого Шлема.



В полуфинале Саккари сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии.

Отметим, что так называемое «проклятие Рима» продолжает действовать. Еще ни одна победительница турнира в столице Италии следом не выигрывала в Шлем в Париже. В этом году это не удалось Иге Свёнтек.