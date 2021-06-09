Проклятие Рима работает. Свёнтек покидает Ролан Гаррос на стадии 1/4 финала

Греческая теннисистка Мария Саккари стала последней полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/4 финала гречанка в двух сетах одолела действующую чемпионку турнира Ига Свёнтек.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Мария Саккари (Греция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:4
Для Марии это дебютный выход в полуфинал турниров Большого Шлема.
В полуфинале Саккари сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии.
Отметим, что так называемое «проклятие Рима» продолжает действовать. Еще ни одна победительница турнира в столице Италии следом не выигрывала в Шлем в Париже. В этом году это не удалось Иге Свёнтек.
Источник — Sport.ua
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