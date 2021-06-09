Проклятие Рима работает. Свёнтек покидает Ролан Гаррос на стадии 1/4 финала

Полька проиграла Марии Саккари из Греции

  • 09.06.2021 16:10
  • 1128 просмотров
  • 13 комментариев
Проклятие Рима работает. Свёнтек покидает Ролан Гаррос на стадии 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари стала последней полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче 1/4 финала гречанка в двух сетах одолела действующую чемпионку турнира Ига Свёнтек.
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Мария Саккари (Греция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:4
 
Для Марии это дебютный выход в полуфинал турниров Большого Шлема.
 
В полуфинале Саккари сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии.

Отметим, что так называемое «проклятие Рима» продолжает действовать. Еще ни одна победительница турнира в столице Италии следом не выигрывала в Шлем в Париже. В этом году это не удалось Иге Свёнтек.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2021 16:35
    0
    PETP0, 09.06.2021 16:29
    Как показывает практика, практически кто угодно из топ-20 может собраться и выиграть ТБШ. Кто угодно, кроме Свитолиной((
    як показує практика останніх років РГ може виграти хто завгодно з першої сотні (Остапенко, Свьонтек були даааалеко від топів, коли вигравали титули в Парижі), а от Еліна в 2017 була тут головним фаворитом
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 09.06.2021 16:34
    0
    сказалось давление на польку, думаю от этого давления она и играла пару, чтобы ментально раскрепоститься таким образом.. но не учла, что бензин может закончиться как раз в 1/4.. теперь имеем в 1/2: Павлик-Зиданшек, Маша-Крейчикова. в Финале думаю будут Зиданшек - Маша, и победит Зиданшек..
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 09.06.2021 16:29
    +3
    Как показывает практика, практически кто угодно из топ-20 может собраться и выиграть ТБШ. Кто угодно, кроме Свитолиной((
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2021 16:26
    +3
    заради справедливості треба визнати, що полька з трьох останніх матчів на цьому турнірі саме сьогодні провела свій найгірший. Це не применшує заслуги Саккарі, але Іга просто напросто здулась. В другому сеті місцями нагадувала гру розгубленої Світоліної, коли та не атакуючи примудрялась заробляти невимушені одна за одною. Одним словом в жіночому турі достатньо прольоту кількох визнаних топів і починається цілковита вакханалія з результатами
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.06.2021 16:25
    -1
    Молодец, теперь мы про эту косплейщицу в кепке польскую великой Жюстин Энен на год забудем. Ибо кроме грунта, она дно днищенское. Правда полуфиналы женские похожи на турнир WTA-250, ну максимум -500 категории
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    norma_zap
    online
      norma_zap, 09.06.2021 16:23
    +4
    Не могло это "проклятие Рима" сработать еще в 1/8, а не в 1/4.
    Ссылка
    Sinichkin
    online
      Sinichkin, 09.06.2021 16:21
    0
    Марька молодець, взула польку, хоча могла це зробити і Марта. А так все логічно, переможе Крейчикова.
    Ссылка
    sirjoga
    online
      sirjoga, 09.06.2021 16:20
    -1
    Це ж треба прямолінійна Саккарі рознесла Швьонтек. Видно каралєва грунта не по тих кутах розкидала)))
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 09.06.2021 16:20
    0
    Kanarejka, 09.06.2021 16:12
    З такими темпами скоро до Риму й не будуть їздити
    Італійці образяться.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.06.2021 16:17
    -3
    Кто-то снял в конторе приличные деньки на этом результате, ствки были на полячку...
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    axylinam
      axylinam, 09.06.2021 16:15
    +3
    Молодчинка Саккари,даже тактическая пауза не помогла полячке,ну и мастер класс для Костюк хороший получился
    Ссылка
    Ekvato
    online
      Ekvato, 09.06.2021 16:15
    +3
    Як зкуштували Ігу... Марта надкусила, Саккарі з'їла. Думаю при глядачах і у Марти було би більше шансів. Короче, зараз непереможних тенісистів немає. Якби не травма, мабуть Ешлі би виграла, бо за останні 3 місяці вона найстабільніша. А так буде якась Крейчикова/Сакарі/Павлюченкова/чи хто там ще...Виграє чергова Остапенко. І уже 2ий рік підряд виграє Ролан хоть хто, лиш не Світоліна( Натомість у хлопців, знову буде Надаль, от де клас і
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 09.06.2021 16:12
    +2
    З такими темпами скоро до Риму й не будуть їздити
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 09.06.2021 16:23
    +4
    Не могло это "проклятие Рима" сработать еще в 1/8, а не в 1/4.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 09.06.2021 16:29
    +3
    Как показывает практика, практически кто угодно из топ-20 может собраться и выиграть ТБШ. Кто угодно, кроме Свитолиной((
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2021 16:26
    +3
    заради справедливості треба визнати, що полька з трьох останніх матчів на цьому турнірі саме сьогодні провела свій найгірший. Це не применшує заслуги Саккарі, але Іга просто напросто здулась. В другому сеті місцями нагадувала гру розгубленої Світоліної, коли та не атакуючи примудрялась заробляти невимушені одна за одною. Одним словом в жіночому турі достатньо прольоту кількох визнаних топів і починається цілковита вакханалія з результатами
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.06.2021 16:15
    +3
    Молодчинка Саккари,даже тактическая пауза не помогла полячке,ну и мастер класс для Костюк хороший получился
    Ссылка
    Ekvato
    online
      Ekvato, 09.06.2021 16:15
    +3
    Як зкуштували Ігу... Марта надкусила, Саккарі з'їла. Думаю при глядачах і у Марти було би більше шансів. Короче, зараз непереможних тенісистів немає. Якби не травма, мабуть Ешлі би виграла, бо за останні 3 місяці вона найстабільніша. А так буде якась Крейчикова/Сакарі/Павлюченкова/чи хто там ще...Виграє чергова Остапенко. І уже 2ий рік підряд виграє Ролан хоть хто, лиш не Світоліна( Натомість у хлопців, знову буде Надаль, от де клас і
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 09.06.2021 16:12
    +2
    З такими темпами скоро до Риму й не будуть їздити
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2021 16:35
    0
    PETP0, 09.06.2021 16:29
    Как показывает практика, практически кто угодно из топ-20 может собраться и выиграть ТБШ. Кто угодно, кроме Свитолиной((
    як показує практика останніх років РГ може виграти хто завгодно з першої сотні (Остапенко, Свьонтек були даааалеко від топів, коли вигравали титули в Парижі), а от Еліна в 2017 була тут головним фаворитом
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 09.06.2021 16:34
    0
    сказалось давление на польку, думаю от этого давления она и играла пару, чтобы ментально раскрепоститься таким образом.. но не учла, что бензин может закончиться как раз в 1/4.. теперь имеем в 1/2: Павлик-Зиданшек, Маша-Крейчикова. в Финале думаю будут Зиданшек - Маша, и победит Зиданшек..
    Ссылка
    Sinichkin
    online
      Sinichkin, 09.06.2021 16:21
    0
    Марька молодець, взула польку, хоча могла це зробити і Марта. А так все логічно, переможе Крейчикова.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 09.06.2021 16:20
    0
    Kanarejka, 09.06.2021 16:12
    З такими темпами скоро до Риму й не будуть їздити
    Італійці образяться.
    Ссылка
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