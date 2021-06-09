Обидчица Свитолиной пробилась в полуфинал Ролан Гаррос

Барбора Крейчикова сломила сопротивление Кори Гауфф из США

  • 09.06.2021 14:00
  • 1336 просмотров
  • 2 комментария
Обидчица Свитолиной пробилась в полуфинал Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

В среду на кортах Парижа продолжаются матчи 1/4 финала. В первом поединке игрового дня Барбора Крейчикова (№33 WTA) переиграла Кори Гауфф из США (№25 WTA).
 
Американка не реализовала в первой партии пять сетболов, после чего практически без борьбы отдала победу в матче, оказав достойное сопротивление только в концовке второго сета.
  
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) – Кори Гауфф (США) – 7:6(6), 6:3
 
Для Крейчиковой это первый полуфинал турниров Большого Шлема. За путевку в финале она сразится с победительницей матча Мария Саккари – Ига Свёнтек.

Барбора обыграла украинку Элину Свитолину на стадии третьего круга.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2021 14:25
    +1
    очікувано
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 09.06.2021 14:23
    -1
    Гадаю чешка візьме шолом.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2021 14:25
    +1
    очікувано
    Ссылка
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