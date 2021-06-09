Обидчица Свитолиной пробилась в полуфинал Ролан Гаррос

В среду на кортах Парижа продолжаются матчи 1/4 финала. В первом поединке игрового дня Барбора Крейчикова (№33 WTA) переиграла Кори Гауфф из США (№25 WTA).
Американка не реализовала в первой партии пять сетболов, после чего практически без борьбы отдала победу в матче, оказав достойное сопротивление только в концовке второго сета.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) – Кори Гауфф (США) – 7:6(6), 6:3
Для Крейчиковой это первый полуфинал турниров Большого Шлема. За путевку в финале она сразится с победительницей матча Мария Саккари – Ига Свёнтек.
Барбора обыграла украинку Элину Свитолину на стадии третьего круга.
Источник — Sport.ua
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