Обидчица Свитолиной пробилась в полуфинал Ролан Гаррос

В среду на кортах Парижа продолжаются матчи 1/4 финала. В первом поединке игрового дня Барбора Крейчикова (№33 WTA) переиграла Кори Гауфф из США (№25 WTA).



Американка не реализовала в первой партии пять сетболов, после чего практически без борьбы отдала победу в матче, оказав достойное сопротивление только в концовке второго сета.



Ролан Гаррос. 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Кори Гауфф (США) – 7:6(6), 6:3



Для Крейчиковой это первый полуфинал турниров Большого Шлема. За путевку в финале она сразится с победительницей матча Мария Саккари – Ига Свёнтек.

Барбора обыграла украинку Элину Свитолину на стадии третьего круга.