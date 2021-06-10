Португалия
4 : 0
Израиль
09.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Португалия – Израиль – 4:0. Гол Роналду, дубль Бруну. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Лиссабоне накануне Евро-2020

  • 10.06.2021 00:37
  • 212 просмотров
  • 0 комментариев
Португалия – Израиль – 4:0. Гол Роналду, дубль Бруну. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. В Лиссабоне Португалия разгромила Израиль (4:0) за два дня до старта чемпионата Европы.

Голы забивали Бруну Фернандеш (дубль), Криштиану Роналду и Жоау Канселу. У Израиля весь матч отыграл хавбек «Шахтера» Манор Соломон.

Товарищеский матч

9 июня. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

Португалия  Израиль  4:0

Голы: Бруну Фернандеш, 42, 90+1, Криштиану Роналду, 44, Жоау Канселу, 86.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 42 мин.

ГОЛ! 2:0. Криштиану Роналду, 44 мин.

ГОЛ! 3:0. Жоау Канселу, 86 мин.

ГОЛ! 4:0. Бруну Фернандеш, 90+1 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
86' ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
44' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
42' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности