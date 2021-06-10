Португалия – Израиль – 4:0. Гол Роналду, дубль Бруну. Видео голов и обзор

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. В Лиссабоне Португалия разгромила Израиль (4:0) за два дня до старта чемпионата Европы.
Голы забивали Бруну Фернандеш (дубль), Криштиану Роналду и Жоау Канселу. У Израиля весь матч отыграл хавбек «Шахтера» Манор Соломон.
Товарищеский матч
9 июня. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».
Португалия – Израиль – 4:0
Голы: Бруну Фернандеш, 42, 90+1, Криштиану Роналду, 44, Жоау Канселу, 86.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 42 мин.
ГОЛ! 2:0. Криштиану Роналду, 44 мин.
ГОЛ! 3:0. Жоау Канселу, 86 мин.
ГОЛ! 4:0. Бруну Фернандеш, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
Источник — Sport.ua
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