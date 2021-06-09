ВИДЕО. Роналду забил гол в ворота Израиля в репетиции накануне Евро-2020

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
В Лиссабоне Португалия принимает Израиль за два дня до старта чемпионата.
Поле первого тайма хозяева поля ведут 2:0, голы забили Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду.
ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 42 мин.
ГОЛ! 2:0. Криштиану Роналду, 44 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
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Источник — Sport.ua
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