Португалия
4 : 0
Израиль
09.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Роналду забил гол в ворота Израиля в репетиции накануне Евро-2020

В Лиссабоне Португалия принимает Израиль за два дня до старта чемпионата

  • 09.06.2021 22:59
  • 1277 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Роналду забил гол в ворота Израиля в репетиции накануне Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

В Лиссабоне Португалия принимает Израиль за два дня до старта чемпионата.

Поле первого тайма хозяева поля ведут 2:0, голы забили Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду.

ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 42 мин.

ГОЛ! 2:0. Криштиану Роналду, 44 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
86' ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
44' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
42' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 10.06.2021 00:03
    0
    смотрю на голы кришти от бьет с близкого растояния но удары настолько сильные бьет пыром, что даже если и в воротаря попадает т о рикошетом в ворота залитает, нашим форвардам учится на до , а то Яремчук с прострелов елеле елее бьет
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 10.06.2021 00:03
    0
    смотрю на голы кришти от бьет с близкого растояния но удары настолько сильные бьет пыром, что даже если и в воротаря попадает т о рикошетом в ворота залитает, нашим форвардам учится на до , а то Яремчук с прострелов елеле елее бьет
    Ссылка
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