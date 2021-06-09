Португалия
4 : 0
Израиль
09.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роналду забивает. Португалия разгромила Израиль за два дня до Евро-2020

Голы забивали Бруну Фернандеш (дубль), Криштиану Роналду и Жоау Канселу

  • 09.06.2021 23:41
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Роналду забивает. Португалия разгромила Израиль за два дня до Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

В Лиссабоне Португалия разгромила Израиль (4:0) за два дня до старта чемпионата Европы.

Голы забивали Бруну Фернандеш (дубль), Криштиану Роналду и Жоау Канселу. у Израиля весь матч отыграл хавбек «Шахтера» Манор Соломон.

Португалия на Евро-2020 будет играть в группе F с командами Германии, Франции и Венгрии. 

Товарищеский матч

9 июня. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

Португалия  Израиль  4:0

Голы: Бруну Фернандеш, 42, 90+1, Криштиану Роналду, 44, Жоау Канселу, 86.

Португалия: Силва, Пепе, Жоау Канселу, Рубен Диаш (Данилу Перейра, 62), Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью (Ренату Санчеш, 71), Невеш (Жоау Моутинью, 63), Криштиану Роналду (Гонсалу Гедеш, 71), Бернарду Силва (Педру Гонсалвеш, 71), Жота (Андре Силва, 46).

Израиль: Марсиано, Джани (Балтакса, 72), Тиби, Даса (Заргари, 88), Менахем (Абу Ханна, 46), Арад, Натхо (Абу Фани, 62), Захави, Кинда (Халяйла, 61), Лави (Маледе, 88), Соломон.

Предупреждение: Джани, 53.

Судья: Пиньяр (Франция).

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Источник — Sport.ua

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