ФОТО. Поле готовил Чернат. Первая тренировка сборной Украины в Румынии

Первый полноценный день на Евро национальная команда Украины начала привычно, с завтрака.

Несколько необычной можно назвать утреннюю пресс-конференцию главного тренера Андрея Шевченко и капитана команды Андрея Пятова – встреча с масс-медиа происходит не так часто в сборной команде, однако во время финального турнира станут традиционными именно предобеденные брифинги, что обусловлено спецификой графика сине-желтых.

По возвращении в отель в сборной было теоретическое занятие – началась подготовка к первому матчу на турнире. А уже вечером команда выехала на свою первую тренировку на стадионе «Волунтари», что является официальной тренировочной базой сине-желтых на Евро.

После дня переезда занятия мало втягивающий характер. Также тренерский штаб уже начинает подстраивать подготовку под конкретного оппонента, матчем с которым украинцы откроют свое выступление на турнире.

За тренировкой из-за забора наблюдал бывший киевский динамовец Флорин Чернат, который сейчас является спортивным директором клуба «Волунтари» и лично контролировал процесс подготовки газона для работы сборной Украины. Поле – без преувеличения, в идеальном состоянии. Главный тренер Андрей Шевченко и один из его ассистентов Александр Шовковский перед началом тренировки, выдерживая социальную дистанцию, поблагодарили с поля бывшего одноклубника за поддержку и качественную поляну.

10 июня у национальной команды – две тренировки. После утреннего два игрока сборной – Тарас Степаненко и Виталий Миколенко – встретятся с представителями СМИ в украинском медиа-центре (начало пресс-конференции – в 12:20).

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Румынии, 09.06.2021