ШЕВЧЕНКО: «Форма сборной Украины одобрена УЕФА. Какая может быть полемика?»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне старта национальной команды на Евро-2020.

- Мне очень приятно, что нас очень хорошо встретили в Бухаресте. Большое спасибо организаторам. Нас уже посетил Мирча Луческу. Ребята хорошо разместились, мы очень довольны условиями.

- Помогает ли вам Флорин Чернат, который ранее играл в «Динамо»?

- Мы находимся в контакте с Чернатом, он помогает нашей команде.

- Насколько важна для вас работа Луческу в «Динамо»?

- Мирча провел отличную работу, выиграл чемпионат, прекрасная игра. В сборной традиционно больше всего представлены игроки из двух клубов: «Динамо» и «Шахтера». Мирча работал в обоих клубах, он очень успешный тренер. Долгое время у нас работал, однозначно помогает украинским футболистам расти.

- Насколько украинские футболисты будут чувствовать давление перед Евро?

- Какое-то давление игроки будут чувствовать, это нормально. Думаю, это приятное давление. Все-таки, это финальная часть, один из самых ответственных моментов. Ребята должны насладиться этим чувством давления, оно очень приятно и мы должны справиться с ним. Мы однозначно не нагнетаем какую-то обстановку, работаем по плану. У есть несколько дней, чтобы лучше подготовится. Будем максимально использовать эти дни, чтобы подготовится к первой игре, которая будет очень важной и тяжелой.

- О чем вы разговаривали с Луческу в Бухаресте?

- Во-первых, он приехал поздороваться с нами. Мирча работает в Украине, но при этом он не встревает в нашу работу. Если нам что-то нужно, тогда он помогает. Мы исполняем свою работу и команда ожидает начала турнира.

- Довольны ли заключительным этапом подготовки к турниру?

- Да, я доволен тем, как команда прошла этот 21 день. Это были запланированные тренировки, ребята были немного под нагрузками. Когда мы уже выходили из нагрузок, особенно в последней игре, я увидел свежесть у команды. Очень доволен тем, как она провела эту игру.

- Следит ли Украина за проблемами сборной Нидерландов. Как наша команда планирует использовать проблемы соперников и нейтрализовать Депая?

- В команде Нидерландов нет слабых позиций. Что касается индивидуальностей, то там есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы относимся очень серьезно. Наша ставка на командную игру, индивидуально ни с одним футболистом мы играть не будем. У нас есть четкая конструкция игры, которую мы соблюдаем.



- Что вы можете сказать о полемике вокруг новой формы сборной Украины и о реакции на нее в России?

- Наверное, вы имеете неточную информацию. Какая полемика? Эта форма была одобрена УЕФА, не вижу здесь причин для каких-то споров.



- Не планируются ли какие-то дополнительные антиковидные мероприятия перед Евро?

- У нас есть протокол, который мы соблюдаем. Сейчас повышенное внимание к этому, судя из последних новостей. У Испании, Швеции есть проблемы, но мы стараемся соблюдать все меры безопасности, которые есть. У нас есть список людей, которые могут посещать команду. Кроме этих людей к нам больше никто приходить не будет, – сказал Шевченко.



Отметим, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.