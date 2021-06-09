ШЕВЧЕНКО: «Форма сборной Украины одобрена УЕФА. Какая может быть полемика?»

Наставник национальной команды – о старте Евро-2020

  • 09.06.2021 12:05
  • 3075 просмотров
  • 3 комментария
ШЕВЧЕНКО: «Форма сборной Украины одобрена УЕФА. Какая может быть полемика?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне старта национальной команды на Евро-2020.

- Мне очень приятно, что нас очень хорошо встретили в Бухаресте. Большое спасибо организаторам. Нас уже посетил Мирча Луческу. Ребята хорошо разместились, мы очень довольны условиями.

- Помогает ли вам Флорин Чернат, который ранее играл в «Динамо»?
- Мы находимся в контакте с Чернатом, он помогает нашей команде.

- Насколько важна для вас работа Луческу в «Динамо»?
- Мирча провел отличную работу, выиграл чемпионат, прекрасная игра. В сборной традиционно больше всего представлены игроки из двух клубов: «Динамо» и «Шахтера». Мирча работал в обоих клубах, он очень успешный тренер. Долгое время у нас работал, однозначно помогает украинским футболистам расти.

- Насколько украинские футболисты будут чувствовать давление перед Евро?
- Какое-то давление игроки будут чувствовать, это нормально. Думаю, это приятное давление. Все-таки, это финальная часть, один из самых ответственных моментов. Ребята должны насладиться этим чувством давления, оно очень приятно и мы должны справиться с ним. Мы однозначно не нагнетаем какую-то обстановку, работаем по плану. У есть несколько дней, чтобы лучше подготовится. Будем максимально использовать эти дни, чтобы подготовится к первой игре, которая будет очень важной и тяжелой.

- О чем вы разговаривали с Луческу в Бухаресте?
- Во-первых, он приехал поздороваться с нами. Мирча работает в Украине, но при этом он не встревает в нашу работу. Если нам что-то нужно, тогда он помогает. Мы исполняем свою работу и команда ожидает начала турнира. 

- Довольны ли заключительным этапом подготовки к турниру?
- Да, я доволен тем, как команда прошла этот 21 день. Это были запланированные тренировки, ребята были немного под нагрузками. Когда мы уже выходили из нагрузок, особенно в последней игре, я увидел свежесть у команды. Очень доволен тем, как она провела эту игру.

- Следит ли Украина за проблемами сборной Нидерландов. Как наша команда планирует использовать проблемы соперников и нейтрализовать Депая?
- В команде Нидерландов нет слабых позиций. Что касается индивидуальностей, то там есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы относимся очень серьезно. Наша ставка на командную игру, индивидуально ни с одним футболистом мы играть не будем. У нас есть четкая конструкция игры, которую мы соблюдаем. 
 
- Что вы можете сказать о полемике вокруг новой формы сборной Украины и о реакции на нее в  России? 
- Наверное, вы имеете неточную информацию. Какая полемика? Эта форма была одобрена УЕФА, не вижу здесь причин для каких-то споров.
 
- Не планируются ли какие-то дополнительные антиковидные мероприятия перед Евро?
- У нас есть протокол, который мы соблюдаем. Сейчас повышенное внимание к этому, судя из последних новостей. У Испании, Швеции есть проблемы, но мы стараемся соблюдать все меры безопасности, которые есть. У нас есть список людей, которые могут посещать команду. Кроме этих людей к нам больше никто приходить не будет, – сказал Шевченко.
 
Отметим, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Olma Sharp
    online
      Olma Sharp, 09.06.2021 12:28
    +16
    Любопытно, что подгорает у страны, спортсмены которой выступают без флага и гимна, солдаты воюют без погон и шевронов, а люди живут без прав и свобод.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 09.06.2021 12:22
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 09.06.2021 12:18
    "Отметим, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии."
    Спасибо, а то я уже забыл с кем будут играть
    Ага главные новости это же форма и песни, а с кем и как играть это дело второстепенное
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 09.06.2021 12:18
    +5
    "Отметим, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии."
    Спасибо, а то я уже забыл с кем будут играть
    Ссылка
    Olma Sharp
    online
      Olma Sharp, 09.06.2021 12:28
    +16
    Любопытно, что подгорает у страны, спортсмены которой выступают без флага и гимна, солдаты воюют без погон и шевронов, а люди живут без прав и свобод.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 09.06.2021 12:18
    +5
    "Отметим, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии."
    Спасибо, а то я уже забыл с кем будут играть
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 09.06.2021 12:22
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 09.06.2021 12:18
    "Отметим, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии."
    Спасибо, а то я уже забыл с кем будут играть
    Ага главные новости это же форма и песни, а с кем и как играть это дело второстепенное
    Ссылка
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