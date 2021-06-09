Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ – о своем трансфере: «Мы знаем, какой путь выбрать»

Хавбек «Сассуоло» - о своем будущем

  • 09.06.2021 21:23
  • 2219 просмотров
  • 2 комментария
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ – о своем трансфере: «Мы знаем, какой путь выбрать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли прокомментировал свой возможный трансфер нынешним летом:

«Я полагаюсь только на реальные вещи. Много болтают, но пока нет ничего, о чем был бы смысл говорить. Для меня важно перезапустить карьеру в сборной Италии и продемонстрировать свою ценность. Я не знаю, месть ли это тем, кто в меня не верил, я думаю о настоящем.

Это нормально, что распространяются трансферные слухи обо мне. Но я не готов говорить о том, на что не могу повлиять. Нет смысла думать о трансферах, но я знаю, что после чемпионата Европы мне придется принять некоторые решения. Я разговаривал с директором «Сассуоло», мы знаем, какой путь надо выбрать».

Напомним, Локателли является трансферной целью «Шахтера». Фаворитом в борьбе за игрока является «Ювентус», но новый наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби настаивает на подписании хавбека.

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Источник — Calciomercato

(8 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 09.06.2021 22:48
    0
    Наверное должно что-то Де Дзерби обломиться от сделки, и никак иначе!!!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:45
    +2
    Ждём в Шахтёре.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:45
    +2
    Ждём в Шахтёре.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.06.2021 22:48
    0
    Наверное должно что-то Де Дзерби обломиться от сделки, и никак иначе!!!
    Ссылка
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