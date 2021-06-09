Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ – о своем трансфере: «Мы знаем, какой путь выбрать»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли прокомментировал свой возможный трансфер нынешним летом:

«Я полагаюсь только на реальные вещи. Много болтают, но пока нет ничего, о чем был бы смысл говорить. Для меня важно перезапустить карьеру в сборной Италии и продемонстрировать свою ценность. Я не знаю, месть ли это тем, кто в меня не верил, я думаю о настоящем.

Это нормально, что распространяются трансферные слухи обо мне. Но я не готов говорить о том, на что не могу повлиять. Нет смысла думать о трансферах, но я знаю, что после чемпионата Европы мне придется принять некоторые решения. Я разговаривал с директором «Сассуоло», мы знаем, какой путь надо выбрать».

Напомним, Локателли является трансферной целью «Шахтера». Фаворитом в борьбе за игрока является «Ювентус», но новый наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби настаивает на подписании хавбека.