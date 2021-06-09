Матч с Украиной под вопросом. Де Лигт снова пропустил тренировку Голландии

Участие защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта в стартовом матче Евро-2020 против Украины (13 июня) остается под вопросом.

Сегодня утром он начал тренировку команды в общей группе, но после этого не принимал участие в двусторонке.

Де Лигт получил повреждение паха в предыдущую субботу, 5 июня. Работу в общей группе сборной Нидерландов он возобновил вчера.