Матч с Украиной под вопросом. Де Лигт снова пропустил тренировку Голландии

Участие защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта в стартовом матче Евро-2020 против Украины (13 июня) остается под вопросом.
Сегодня утром он начал тренировку команды в общей группе, но после этого не принимал участие в двусторонке.
Де Лигт получил повреждение паха в предыдущую субботу, 5 июня. Работу в общей группе сборной Нидерландов он возобновил вчера.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.