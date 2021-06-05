Ключевой защитник сборной Голландии получил травму

Центральный защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт получил травму во время тренировки. Об этом сообщают голландские СМИ.
У Де Лигта повреждение паха. Пока что не известно, сможет ли он сыграть в контрольном матче против Грузии завтра, 6 июня.
Напомним, сборная Нидерландов является соперником сборной Украины в групповом этапе Евро-2020. Команды сыграют между собой уже в первом туре, 13 июня в Амстердаме.
Отсутствие Де Лигта может стать большой проблемой для Нидерландов, особенно с учетом того, что на Евро-2020 не поехал Вирджил Ван Дейк.
Источник — De Telegraaf
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