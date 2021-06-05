Нидерланды
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Грузия
06.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Грузия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Соперник сборной Украины готовится к Евро-2020

  • 05.06.2021 14:48
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Нидерланды – Грузия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 июня сборная Нидерландов дома проведет товарищеский матч против Грузии. Для команды Франка де Бура это будет заключительный матч перед стартом Евро-2020.

Нидерланды

Понаблюдать за поединком гранда европейского футбола и одного из теневых фаворитов Евро-2020 интересно само по себе. Но для украинских любителей футбола эта игра будет иметь особое значение: ведь голландцы – соперники сборной Украины на групповом этапе Евро. При чем, команде Андрея Шевченко играть с Нидерландами уже в первом туре, уже через неделю, 13 июня.

Несмотря на статус сборной Нидерландов, текущее состояние команды вызывает много вопросов. В прошлом году подопечные Франка Де Бура проиграли Италии борьбу за первое место в группе Лиги наций и не попали в Финал четырех.

Старт отборочного турнира к чемпионату мира-2022 также получился неубедительным. Латвию и Гибралтар голландцы обыграли, но первый же серьезный соперник, сборная Турции, нанесла Нидерландам поражение со счетом 4:2.

Не сумели голландцы победить и в предыдущем контрольном матче, против Шотландии 2 июня – ничья 2:2. Проблем в команде достаточно, так же, как и работы у Франка де Бура. И промежуточные итоги этой работы мы сможем увидеть уже в воскресенье.

Грузия

По иронии судьбы, сборная Грузии также могла стать соперником Украины и Голландии по групповому этапу Евро-2020. Однако команда, которую возглавляет легендарный французский защитник Вилли Саньоль, чемпион мира и Европы, в стыковом матче проиграла Северной Македонии, которая и сыграет в одной группе с Украиной и Нидерландами на Евро-2020.

Отбор на чемпионат мира-2022 грузины также начали неудачно: лишь одно очко в трех турах. Подопечные Саньоля проиграли фаворитам своей группы, Испании и Швеции, и сыграли вничью с чемпионами Европы-2004, Грецией.

Предыдущий товарищеский матч Грузия, как и Нидерланды, проводила 2 июня. В напряженном матче с двумя удалениями грузины сумели обыграть сборную Румынии.

Прогноз

Сборная Нидерландов сейчас не в оптимальной форме, но, конечно, общее преимущество команды Франка де Бура в классе сомнению не подлежит. Наша ставка – победа голландцев, коэффициент 1,2.

6 июня, воскресенье

Нидерланды –  Грузия
Энсхеде. Стадион «Гролс Весте». 19:00
Прямая трансляция на «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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