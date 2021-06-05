В воскресенье, 6 июня сборная Нидерландов дома проведет товарищеский матч против Грузии. Для команды Франка де Бура это будет заключительный матч перед стартом Евро-2020.
Нидерланды
Понаблюдать за поединком гранда европейского футбола и одного из теневых фаворитов Евро-2020 интересно само по себе. Но для украинских любителей футбола эта игра будет иметь особое значение: ведь голландцы – соперники сборной Украины на групповом этапе Евро. При чем, команде Андрея Шевченко играть с Нидерландами уже в первом туре, уже через неделю, 13 июня.
Несмотря на статус сборной Нидерландов, текущее состояние команды вызывает много вопросов. В прошлом году подопечные Франка Де Бура проиграли Италии борьбу за первое место в группе Лиги наций и не попали в Финал четырех.
Старт отборочного турнира к чемпионату мира-2022 также получился неубедительным. Латвию и Гибралтар голландцы обыграли, но первый же серьезный соперник, сборная Турции, нанесла Нидерландам поражение со счетом 4:2.
Не сумели голландцы победить и в предыдущем контрольном матче, против Шотландии 2 июня – ничья 2:2. Проблем в команде достаточно, так же, как и работы у Франка де Бура. И промежуточные итоги этой работы мы сможем увидеть уже в воскресенье.
Грузия
По иронии судьбы, сборная Грузии также могла стать соперником Украины и Голландии по групповому этапу Евро-2020. Однако команда, которую возглавляет легендарный французский защитник Вилли Саньоль, чемпион мира и Европы, в стыковом матче проиграла Северной Македонии, которая и сыграет в одной группе с Украиной и Нидерландами на Евро-2020.
Отбор на чемпионат мира-2022 грузины также начали неудачно: лишь одно очко в трех турах. Подопечные Саньоля проиграли фаворитам своей группы, Испании и Швеции, и сыграли вничью с чемпионами Европы-2004, Грецией.
Предыдущий товарищеский матч Грузия, как и Нидерланды, проводила 2 июня. В напряженном матче с двумя удалениями грузины сумели обыграть сборную Румынии.
Прогноз
Сборная Нидерландов сейчас не в оптимальной форме, но, конечно, общее преимущество команды Франка де Бура в классе сомнению не подлежит. Наша ставка – победа голландцев, коэффициент 1,2.
6 июня, воскресенье
|Нидерланды – Грузия
|Энсхеде. Стадион «Гролс Весте». 19:00
|Прямая трансляция на «Футбол 2»
|Прогноз Sport.ua — 3:1
Источник — Sport.ua
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