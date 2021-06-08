Сыграет с Украиной? Де Лигт тренировался в общей группе Нидерландов

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт, который в субботу получил повреждение паха на тренировке, сегодня уже тренировался в общей группе команды Франка Де Бура. При этом игрок «Ювентуса» отработал только первую часть занятия.

Из-за повреждения паха он пропустил контрольный матч против Грузии (победа 3:0) и вчерашнюю тренировку сборной Нидерландов. Сможет ли он сыграть в стартовом матче Евро-2020 против Украины (13 июня), пока что не известно.

Ранее сообщалось о том, что из-за травмы пропустит Евро-2020 хавбек сборной Нидерландов Донни ван де Беек.