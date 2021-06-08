Сыграет с Украиной? Де Лигт тренировался в общей группе Нидерландов

Повреждение защитника оказалось несерьезным

  • 08.06.2021 14:29
  • 430 просмотров
  • 1 комментарий
Сыграет с Украиной? Де Лигт тренировался в общей группе Нидерландов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт, который в субботу получил повреждение паха на тренировке, сегодня уже тренировался в общей группе команды Франка Де Бура. При этом игрок «Ювентуса» отработал только первую часть занятия.

Из-за повреждения паха он пропустил контрольный матч против Грузии (победа 3:0) и вчерашнюю тренировку сборной Нидерландов. Сможет ли он сыграть в стартовом матче Евро-2020 против Украины (13 июня), пока что не известно.

Ранее сообщалось о том, что из-за травмы пропустит Евро-2020 хавбек сборной Нидерландов Донни ван де Беек.

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Источник — AD

(2 голоса)

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Комментарии
    Игорь Хомиченко
    online
      Игорь Хомиченко, 08.06.2021 14:50
    0
    Пусть играет,может привезет чего))
    Ссылка
    Игорь Хомиченко
    online
      Игорь Хомиченко, 08.06.2021 14:50
    0
    Пусть играет,может привезет чего))
    Ссылка
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