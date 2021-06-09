Как cборная Украины на Евро играла

Sport.ua совместно с Favbet в спецпроекте «Украина на Евро-2020» вспоминает две предыдущие попытки нашей сборной покорить футбольную Европу.

Предстоящий футбольный континентальный форум для сборной Украины будет уже третьим кряду. Помимо Евро-2020, «сине-желтая» сборная сыграла на первенствах континента в 2012 и 2016 годах. Вспоминаем две предыдущие попытки национальной сборной Украины проявить себя на турнире.

Предыстория

С отбором на Евро сборной Украины традиционно не везло. Ближе всего к попаданию на чемпионат континента украинцы были в 1999 году, в отборе на Евро-2000. Тогда в одной группе с нашими футболистами сыграли действующие чемпионы мира – французы, а также действительно сильная на тот момент сборная России и непростые, как оказалось, соперники из Исландии и Армении. Да и Андорра оказалась тоже не такой простой, как ее малевали.

В той отборочной кампании подопечные Йожефа Сабо не потерпели ни одного поражения. Тем не менее, они заняли лишь второе место, уступив прямую путевку на чемпионат Европы будущим триумфаторам состязаний – французам. В стыковых поединках за право поехать на ЧЕ-2000 сборная Украины схлестнулась, как тогда поначалу казалось, с самым слабым из возможных оппонентов – национальной командой Словении. Однако ни забросать шапками, ни взять на измор, ни переиграть боевитую команду Катанца не удалось: в гостях наши уступили 1:2, дома, на заснеженном «Олимпийском» - лишь ничья 1:1. Огромное разочарование для всей страны, тотальная критика в адрес СаШо, отставка Сабо. И почти пророческие слова тренера после отставки: «дай Бог, чтобы мой сменщик добился хотя бы того, чего добился со сборной я». Сборной Словении украинцы отомстят позже, спустя почти 16 лет, но об этом дальше.

На Евро-2004 сборная Украины не попала. Команда, ведомая Буряком, не демонстрировала ни игры надлежащей, ни результатов ожидаемых. Слишком много ничьих в отборе – четыре, лишь две победы при двух поражениях. И итоговое третье место. Одна радость, что победили будущих чемпионов континента – греков (2:0). После проваленной кампании Леониду Иосифовичу указали на дверь.

На следующий чемпионат континента сборную вел Блохин. После удачного выступления на ЧМ-2006 от национальной команды ждали и выхода на ЧЕ-2008. Но всем ждавшим пришлось больно падать: команда в отборочном турнире заняла лишь четвертое место, уступив не только два первых французам и итальянцам, но и третье – шотландцам. После того отбора Блохин оставил пост главного тренера сборной. Но в этот раз – не по принуждению, а по собственному желанию. И так получилось, что именно Олегу Владимировичу было суждено возглавлять сборную Украины и на историческом первом чемпионате Европы. Хотя возвращение Блохина на круги своя получилось очень непростым.

Евро-2012

После неудачного отборочного турнира на Евро-2008 спасать национальную команду вызвался Михайличенко, который в 2006-м выиграл с нашей «молодежкой» серебряные награды чемпионата Европы. Предполагалось, что Алексей Александрович со своими повзрослевшими подопечными закрепит успех и на более высоком уровне. Но не удалось. Футбол, демонстрируемый командой под руководством Михайличенко – не футбол, а, скорее, хождение по мукам. Его команда не сумела пробиться на ЧМ-2010, проиграв в стыке Греции. И снова сборная Украины обрела нового наставника. Им стал действующий тренер «Металлиста» Маркевич. У тогдашнего руководства ФФУ «закончились» идеи и динамовцы, и было решено доверить главную команду страны человеку с иным «сердцем».

Такое решение футбольная общественность встретила положительно. Мирон Богданович смотрелся органично на новом посту. Но смотрелся недолго: из-за коррупционного скандала – его «Металлист» заподозрили в покупке игры у «Карпат» - Маркевич был вынужден уйти в отставку. По собственной инициативе. Накануне домашнего чемпионата Европы, который достался Украине такой большой ценой, национальная сборная осталась обезглавленной.

Ее доверили очередному экс-динамовцу – Калитвинцеву. Правда, доверили с приставкой «и.о». Футбол сборной Украины под руководством Юрия Николаевича тоже был с приставкой «и.о». Поэтому никого не удивил тот факт, что Калитвинцева в итоге так и не утвердили полновластным главным тренером. А вот кого утвердили – сей факт стал сенсацией. Сенсацией, прежде всего, потому, что тогдашний президент ФФУ Григорий Суркис после первого ухода Блохина со сборной серьезно повздорил с творцом нашего чуда на ЧМ-2006. Тем не менее, глава украинской ассоциации именно Блохину доверил штурвал сборной на домашнем Евро.

Перед чемпионатом Блохин долго и много экспериментировал с составом команды. Искал оптимальные ходы и схемы. Что-то получалось, что-то – не очень. Не очень получалось в спаррингах против серьезных соперников. Но на самом Евро, несомненно, будет намного лучше – тешили себя надеждой украинские болельщики.

Getty Images/Global Images Ukraine

И почти поймали эйфорию и ушли в запой после стартовой игры чемпионата Европы – против сборной Швеции. Две сине-желтые сборные на НСК «Олимпийский» выдали хорошее зрелище. Его итогом стала волевая победа нашей сборной 2:1 благодаря, в первую очередь, неувядающему мастерству лидера и капитана команды – Андрея Шевченко.

Однако стартовая победа осталась единственной. Дальше – ни побед, ни набранных очков. Вторая игра группового этапа для наших оказалась более сложной. И не только потому, что по причине сумасшедшей грозы матч на «Донбасс Арене» приостановили на целый час. Еще и потому, что французы оказались просто сильнее нас – 2:0 в их пользу. И для выхода из группы Украине нужно было обыгрывать в последнем матче Англию.

Та игра многими вспоминается, прежде всего, из-за фантомного гола Девича. В средине второго тайма натурализованный серб подсек мяч над Хартом, и футбольный снаряд пересек линию ворот, но арбитр Кашшаи почему-то гол не засчитал. Подсказать ему было некому – ассистент замешкался, новейших систем, помогающих судьям в сложных ситуациях, тогда еще не было. В итоге мы проиграли 0:1. Хотя, справедливости ради, нужно признать, что по игре мы не переиграли англичан, не были их сильнее.

Getty Images/Global Images Ukraine

Итог – лишь третье место в группе и мимо плей-офф. Евро-2012 стал лебединой песней легендарного Андрея Шевченко, который завершил карьеру игрока. Кроме нынешнего наставника сборной, с главной командой страны «завязали» еще некоторые игроки. В команде началась смена поколений. Новую страницу в истории нашей сборной писало уже новое поколение игроков.

Евро-2016

Отбор на ЧМ-2014 сборная начала под руководством Блохина. Несмотря на невыход команды из группы на Евро-2012, неудача была списана в первую очередь на венгерского судью Кашшаи. Олег Владимирович сохранил свой пост даже невзирая на то, что в ФФУ поменялось руководство.

Однако Блохин провел в отборе на чемпионат мира 2014 года лишь один матч – на выезде против Англии (1:1), после чего неожиданно ушел в «Динамо», заменив Семина. Блохин гнался за своей мечтой, но в итоге оказался у разбитого корыта.

Сборную сразу доверили ассистенту Блохина – Балю. Но неудачно – ничья с молдаванами и поражение черногорцам. А дальше началась настоящая тренериада: тренера доверили искать Михаилу Фоменко, который в итоге сборную и возглавил, не найдя никого другого на этот пост.

Тем не менее, именно под правлением Михаила Ивановича сборная получила новую жизнь. Тренер фактически спас для Украины проваленный отбор на ЧМ-2014. И остановился в шаге от попадания на Мундиаль, проиграв в стыках Франции.

Отбор на Евро-2016 для сборной Украины получился более удачным. Но по форме, а не по сути. В не самой сильной группе украинцы финишировали лишь третьими – после Испании, безоговорочного фаворита группы, и Словакии, которой проиграли в родных стенах и не выиграли в стенах чужих.

В связи с инициативой УЕФА расширить финальную стадию чемпионатов Европы, на Евро-2016 попадали не только обладатели первых двух мест в группах, но и некоторые коллективы, занявшие третьи места. Украинцы оказались среди счастливчиков и сыграли в плей-офф. И впервые удача улыбнулась сборной Украины на этой стадии. Команда Фоменко прошла на чемпионат Европы, одолев сборную Словении все того же Сречко Катанца: 2:0 дома и 1:1 в гостях.

На Евро-2016 украинцы ехали отнюдь не фаворитами турнира. И даже не командой-сюрпризом. Тем не менее, от нашей команды можно было ожидать борьбы за выход из группы. Но на деле получился большой пшик. Возрастная команда с коллекционером футболок Тимощуком, «дедовщиной», нарушением спортивного режима, Андреем Шевченко, выполнявшим непонятно какую роль при тренере Фоменко – украинцы на том Евро удивляли чем угодно, только не игрой.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ни одного забитого мяча, ни одного набранного очка, последнее место в группе с разницей забитых/пропущенных мячей 0:5 – таковым оказался тяжелый итог выступлений сборной Украины на полях Франции. Наша команда если чем и удивила, так это, разве что, неприятным титулом абсолютно худшей сборной турнира. После матча с Северной Ирландией Михаил Фоменко публично извинился перед украинскими болельщиками за форменное безобразие, именуемое игрой его подопечных, но от этого лучше не стало…

Будем надеяться, что третья попытка на Евро для нашей главной команды будет, как минимум, успешнее, чем предыдущие.