Сергей РЕБРОВ: «В Ференцвароше моя зарплата была низкой»

Украинский специалист получал хорошие бонусы за выступление в еврокубках

  • 09.06.2021 09:48
  • 2112 просмотров
  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «В Ференцвароше моя зарплата была низкой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Новоиспеченный главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Сергей Ребров рассказал о своей зарплате в «Ференцвароше», с которым он проработал три года.
 
«Моя зарплата была низкой, я получал высокие бонусы, когда мы добивались успеха на евроарене. Сначала мы вышли в Лигу Европы, а затем и в групповой этап Лиги чемпионов. Я много работал ради успехов и заслуженных денег. Но никогда не просил клуб повысить мою базовую зарплату», – сказал Ребров.
 
Ранее сообщалось, что в «Аль-Айне» украинский специалист будет зарабатывать около четырех миллионов евро в год.

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Источник — Nemzeti Sport

(7 голосов)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 09.06.2021 10:26
    0
    Самая лучшая зарплата это бонусы мотивация будет, и работае, вывел команду в группу ЛЧ.
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 09.06.2021 10:14
    -2
    Поработал бы ты за 10 к в месяц
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    Lion
    online
      Lion, 09.06.2021 10:26
    0
    Самая лучшая зарплата это бонусы мотивация будет, и работае, вывел команду в группу ЛЧ.
    Ссылка
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