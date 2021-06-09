Сергей РЕБРОВ: «В Ференцвароше моя зарплата была низкой»

Новоиспеченный главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Сергей Ребров рассказал о своей зарплате в «Ференцвароше», с которым он проработал три года.



«Моя зарплата была низкой, я получал высокие бонусы, когда мы добивались успеха на евроарене. Сначала мы вышли в Лигу Европы, а затем и в групповой этап Лиги чемпионов. Я много работал ради успехов и заслуженных денег. Но никогда не просил клуб повысить мою базовую зарплату», – сказал Ребров.



Ранее сообщалось, что в «Аль-Айне» украинский специалист будет зарабатывать около четырех миллионов евро в год.