В Динамо столько не дадут. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне

Украинский наставник Сергей Ребров возглавил клуб «Аль-Айн» из ОАЭ.
По информации венгерских СМИ, годовой оклад бывшего тренера «Ференцвароша» составит порядка 4 млн евро.
Отметим, что Ребров работал с клубом из Будапешта с августа 2018 года, выиграв три чемпионства подряд.
В сезоне-2017/2018 украинский специалист руководил «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, с которым стал вице-чемпионом страны.
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Источник — Index
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