В Динамо столько не дадут. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне

Украинский специалист солидно улучшит свое материальное благосостояние

  • 07.06.2021 10:55
  • 25115 просмотров
  • 6 комментариев
В Динамо столько не дадут. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Украинский наставник Сергей Ребров возглавил клуб «Аль-Айн» из ОАЭ.
 
По информации венгерских СМИ, годовой оклад бывшего тренера «Ференцвароша» составит порядка 4 млн евро.
 
Отметим, что Ребров работал с клубом из Будапешта с августа 2018 года, выиграв три чемпионства подряд.

В сезоне-2017/2018 украинский специалист руководил «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, с которым стал вице-чемпионом страны.

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(215 голосов)

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Комментарии
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 14:53
    0
    0933333333, 07.06.2021 14:46
    Шейхи конечно щедры, но боюсь там куча условий ещё
    25% за пресную воду, 10% детям эмиратов, подоходный налог и курортный сбор.))
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 14:52
    0
    Сомневаюсь, что шейхи так прозоро всё высветили.)
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 07.06.2021 14:46
    +1
    Шейхи конечно щедры, но боюсь там куча условий ещё
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 07.06.2021 13:08
    -2
    тейшейра 2
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 07.06.2021 11:16
    +7
    Мадьяры видно давно знали куда уходит и на какую зарплату потому "жаба задавила" за такое бабло)),и повели себя отвратительно по отношению к тренеру который их говноклубу вернул бывший почет и уважение в Европе.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 07.06.2021 11:03
    +4
    Зато после 4 млн евро сможет нормально вести переговоры с другими командами.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 07.06.2021 11:16
    +7
    Мадьяры видно давно знали куда уходит и на какую зарплату потому "жаба задавила" за такое бабло)),и повели себя отвратительно по отношению к тренеру который их говноклубу вернул бывший почет и уважение в Европе.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 07.06.2021 11:03
    +4
    Зато после 4 млн евро сможет нормально вести переговоры с другими командами.
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 07.06.2021 14:46
    +1
    Шейхи конечно щедры, но боюсь там куча условий ещё
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 14:53
    0
    0933333333, 07.06.2021 14:46
    Шейхи конечно щедры, но боюсь там куча условий ещё
    25% за пресную воду, 10% детям эмиратов, подоходный налог и курортный сбор.))
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 14:52
    0
    Сомневаюсь, что шейхи так прозоро всё высветили.)
    Ссылка
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