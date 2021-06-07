В Динамо столько не дадут. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне

Украинский наставник Сергей Ребров возглавил клуб «Аль-Айн» из ОАЭ.



По информации венгерских СМИ, годовой оклад бывшего тренера «Ференцвароша» составит порядка 4 млн евро.



Отметим, что Ребров работал с клубом из Будапешта с августа 2018 года, выиграв три чемпионства подряд.

В сезоне-2017/2018 украинский специалист руководил «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, с которым стал вице-чемпионом страны.