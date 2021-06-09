Сборная Бразилии примет участие в Копа Америка

Футболисты сборной Бразилии решили принять участие в Кубке Америки, который состоится в Бразилии. Ранее сообщалось, что игроки отказались играть из-за переноса турнира именно в Бразилию, при том, что в стране тяжелая ситуация с распространением коронавируса.

«По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы не удовлетворены тем, как КОНМЕБОЛ организовывает Кубок Америки. Все последние факты заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации. Мы против организации Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за Бразилию», — говорится в заявлении сборной Бразилии.

Напомним, изначально Кубок Америки-2021 должен был пройти в Аргентине и Колумбии, но турнир был перенесен в Бразилию из-за ситуации с COVID-19. Соревнования пройдут с 11 июня по 10 июля в четырех штатах Бразилии.