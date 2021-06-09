Сборная Бразилии примет участие в Копа Америка

Футболисты недовольны организацией, но согласились играть

  • 09.06.2021 09:37
  • 307 просмотров
  • 0 комментариев
Сборная Бразилии примет участие в Копа Америка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты сборной Бразилии решили принять участие в Кубке Америки, который состоится в Бразилии. Ранее сообщалось, что игроки отказались играть из-за переноса турнира именно в Бразилию, при том, что в стране тяжелая ситуация с распространением коронавируса.

«По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы не удовлетворены тем, как КОНМЕБОЛ организовывает Кубок Америки. Все последние факты заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации. Мы против организации Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за Бразилию», — говорится в заявлении сборной Бразилии.

Напомним, изначально Кубок Америки-2021 должен был пройти в Аргентине и Колумбии, но турнир был перенесен в Бразилию из-за ситуации с COVID-19. Соревнования пройдут с 11 июня по 10 июля в четырех штатах Бразилии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Reuters

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности