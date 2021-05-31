Копа Америка состоится. Турнир в последний момент перенесли в Бразилию

Турнир решили не отменять

  • 31.05.2021 17:29
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  • 1 комментарий
Копа Америка состоится. Турнир в последний момент перенесли в Бразилию
© conmebol.com

Руководство КОНМЕБОЛ (Конфедерация южноамериканского футбола) сообщило, что Копа Америка-2021 не будет отменен и состоится в Бразилии.

Турнир должен был пройти в Колумбии и Аргентине, однако турнир сперва забрали у одной страны, а буквально вчера - у второй.

Проведение Копа Америка было под угрозой, но в итоге турнир перенесли в Бразилию, сохранив даты проведения (с 13 июня по 10 июля).

Ранее сообщалось, что Колумбия потеряла турнир из-за политический ситуации в стране, а Аргентина - из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии
    adidas77
      adidas77, 31.05.2021 17:51
    0
    Отличная новость!
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    adidas77
      adidas77, 31.05.2021 17:51
    0
    Отличная новость!
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