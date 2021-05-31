Аргентину лишили права провести Кубок Америки за 2 недели до начала турнира

Соревнование могут как провести в другой стране, так и вовсе отменить

  • 31.05.2021 14:25
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Аргентину лишили права провести Кубок Америки за 2 недели до начала турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине, пройдет в другой стране.

Аргентину лишили права проведения соревнования вслед за Колумбией. Таким образом, за 13 дней до старта турнира вообще непонятно, где он будет проводиться.

Вероятно, причиной является пандемия коронавируса. А данный момент КОНМЕБОЛ рассматривает предложения от других стран, заинтересованных в проведении Кубка Америки.

Существует вероятность отмены турнира (второй раз подряд – в 2020-м Кубок Америки также не состоялся). Решение обсудят сегодня, 31 мая.

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