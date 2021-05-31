Аргентину лишили права провести Кубок Америки за 2 недели до начала турнира

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине, пройдет в другой стране.

Аргентину лишили права проведения соревнования вслед за Колумбией. Таким образом, за 13 дней до старта турнира вообще непонятно, где он будет проводиться.

Вероятно, причиной является пандемия коронавируса. А данный момент КОНМЕБОЛ рассматривает предложения от других стран, заинтересованных в проведении Кубка Америки.

Существует вероятность отмены турнира (второй раз подряд – в 2020-м Кубок Америки также не состоялся). Решение обсудят сегодня, 31 мая.