Аргентину лишили права провести Кубок Америки за 2 недели до начала турнира

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине, пройдет в другой стране.
Аргентину лишили права проведения соревнования вслед за Колумбией. Таким образом, за 13 дней до старта турнира вообще непонятно, где он будет проводиться.
Вероятно, причиной является пандемия коронавируса. А данный момент КОНМЕБОЛ рассматривает предложения от других стран, заинтересованных в проведении Кубка Америки.
Существует вероятность отмены турнира (второй раз подряд – в 2020-м Кубок Америки также не состоялся). Решение обсудят сегодня, 31 мая.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.