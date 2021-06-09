18 очков из 18. Гол и ассист Неймара принесли Бразилии победу над Парагваем

В квалификации чемпионата мира 2022 сборная Бразилии выиграла у Парагвая (2:0).
В начале матча форвард «ПСЖ» Неймар открыл счет, а в концовке отдал голевой па полузащитника «Лиона» Лукаса Пакету.
Бразилия лидирует в турнирной таблице квалификации Южной Америки, набрав 18 очков из 18 возможных.
Чемпионат мира 2022
Квалификация. Южная Америка
Парагвай – Бразилия – 0:2
Голы: Неймар, 4, Лукас Пакета, 90+3.
Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Рохас (Эспинола, 61), Арсамендия, Альдерете, Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Хименес (Авалос, 61), Вильясанти (О.Ромеро, 73), Ан.Ромеро (Самудио, 80).
Бразилия: Эдерсон, Данило, Алекс Сандро, Маркиньос, Эдер Милитао, Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Роберто Фирмино (Дуглас Луис, 73), Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 82), Ришарлисон (Эвертон, 82).
Предупреждения: Гомес, 21. Фред, 43. Габриэл Жезус, 76. Барейро, 87. Алонсо, 88. Альдерете, 88.
Судья: Лоустау (Аргентина).
9 июня. Асунсьон. Стадион «Дефенсорес дель Чако».
Источник — Sport.ua
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