Парагвай
0 : 2
Бразилия
09.06.2021, FT

18 очков из 18. Гол и ассист Неймара принесли Бразилии победу над Парагваем

Бразилия лидирует в турнирной таблице квалификации Южной Америки

  • 09.06.2021 05:35
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18 очков из 18. Гол и ассист Неймара принесли Бразилии победу над Парагваем
© Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации чемпионата мира 2022 сборная Бразилии выиграла у Парагвая (2:0).

В начале матча форвард «ПСЖ» Неймар открыл счет, а в концовке отдал голевой па полузащитника «Лиона» Лукаса Пакету.

Бразилия лидирует в турнирной таблице квалификации Южной Америки, набрав 18 очков из 18 возможных.

Чемпионат мира 2022

Квалификация. Южная Америка

Парагвай  Бразилия  0:2

Голы: Неймар, 4, Лукас Пакета, 90+3.

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Рохас (Эспинола, 61), Арсамендия, Альдерете, Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Хименес (Авалос, 61), Вильясанти (О.Ромеро, 73), Ан.Ромеро (Самудио, 80).

Бразилия: Эдерсон, Данило, Алекс Сандро, Маркиньос, Эдер Милитао, Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Роберто Фирмино (Дуглас Луис, 73), Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 82), Ришарлисон (Эвертон, 82).

Предупреждения: Гомес, 21. Фред, 43. Габриэл Жезус, 76. Барейро, 87. Алонсо, 88. Альдерете, 88.

Судья: Лоустау (Аргентина).

9 июня. Асунсьон. Стадион «Дефенсорес дель Чако».

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Источник — Sport.ua

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