Парагвай – Бразилия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 6-го тура квалификации чемпионата мира Парагвай – Бразилия.

«Бразильцы считаются фаворитом квалификации чемпионата мира от КОНМЕБОЛ. Не зря они после пяти туров с 15 очками лидируют в турнирной таблице, имея стопроцентный показатель. Статистика забитых-пропущенных у подопечных Тите также впечатляет – 14:2!

Но в игре с Парагваем тем более на выезде «селесао» легко не будет. Парагвай проявит себя, как крепкий орешек в этом матче. Команда Эдуардо Бериссо с 7 баллами идет четвертой, имея разницу забитых-пропущенных 6:5.

Соперники встречались между собой 84 раза (50 побед Бразилии, 11 викторий Парагвая и 23 ничьих).

В этом поединке я поставлю на победу Бразилии. Все-таки Бразилия есть Бразилия!», - сказал Бартулович.

Матч Парагвай – Бразилия состоится 9-го июня. Начало встречи в 03:30.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».