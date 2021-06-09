Колумбия
2 : 2
Аргентина
09.06.2021, FT

Большой камбэк. Колумбия отыграла два мяча у Аргентины в квалификации ЧМ

Аргентина за 8 минут забила два гола, но на 90+4-й Мигель Борха сравнял счет

  • 09.06.2021 04:25
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Большой камбэк. Колумбия отыграла два мяча у Аргентины в квалификации ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации чемпионата мира 2022 Колумбия сыграла вничью с Аргентиной (2:2).

Аргентина за 8 первых минут забила два гола – отличились Кристиан Ромеро и Леандро Паредес. Однако после перерыва Луис Муриэль реализовал пенальти, а на 90+4 минуте Мигель Борха сравнял счет.

Аргентина занимает 2-е место, а Колумбия – на 5-й позиции.

Чемпионат мира 2022

Квалификация. Южная Америка

Колумбия – Аргентина – 2:2

Голы: Муриэль, 51 (пен), Борха, 90+4 – Ромеро, 3, Паредес, 8.

Колумбия: Оспина, Медина (Морено, 75), Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо, Лерма (Муриэль, 30), Куэльяр (Кардона, 46), Урибе, Сапата (Барриос, 46), Диас (Борха, 46).

Аргентина: Э.Мартинес (Марчесин, 40), Отаменди, Монтиэль, Ромеро (Пеццела, 65), Паредес, де Пауль, Акунья, Ло Сельсо (Паласиос, 54), Месси, Л.Х.Мартинес, Гонсалес (Фойт, 65).

Предупреждения: Мина, 34. Сапата, 45+3. Ромеро, 45+9. Медина, 47. Отаменди, 49. Тесильо, 57. Паредес, 62. Пеццела, 79. Борха, 90+1.

Судья: Тобар (Чили).

9 июня. Барранкилья. Стадион «Метрополитано Роберто Мелендес».

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Источник — Sport.ua

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