Колумбия – Аргентина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 6-го тура квалификации чемпионата мира Колумбия – Аргентина.

«Ожидается очень интересный матч. Встретятся такие же фавориты квалификации чемпионата мира от КОНМЕБОЛ, как и Бразилия.

Сборная Аргентины с 11 очками (7:3 по голам) идет второй в турнирной таблице. Национальная команда Колумбии с 7 очками – шестая (9:11 по голам).

По статистике личных встреч Аргентина выглядит лучше Колумбии (21 побед против 10 при 12 ничьих).

Чтобы попасть на мундиаль, командам нужны очки, и они могут осторожно сыграть. Игра будет очень интересной. Мне кажется, что, может быть, Колумбия и Аргентина сыграют вничью. Вполне вероятно, что это будет результативная ничья», - сказал Бартулович.

Матч Колумбия – Аргентина состоится 9-го июня. Начало встречи в 02:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».