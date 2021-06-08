Колумбия – Аргентина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч отбора на ЧМ-2022

  • 08.06.2021 17:40
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Колумбия – Аргентина. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 6-го тура квалификации чемпионата мира Колумбия – Аргентина.

«Ожидается очень интересный матч. Встретятся такие же фавориты квалификации чемпионата мира от КОНМЕБОЛ, как и Бразилия.

Сборная Аргентины с 11 очками (7:3 по голам) идет второй в турнирной таблице. Национальная команда Колумбии с 7 очками – шестая (9:11 по голам).

По статистике личных встреч Аргентина выглядит лучше Колумбии (21 побед против 10 при 12 ничьих).

Чтобы попасть на мундиаль, командам нужны очки, и они могут осторожно сыграть. Игра будет очень интересной. Мне кажется, что, может быть, Колумбия и Аргентина сыграют вничью. Вполне вероятно, что это будет результативная ничья», - сказал Бартулович.

Матч Колумбия – Аргентина состоится 9-го июня. Начало встречи в 02:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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