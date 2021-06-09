В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Венгрия разошлась миром с Ирландией (0:0).
Товарищеские матчи
8 июня. Будапешт. Стадион «Ференц Суса».
Венгрия – Ирландия – 0:0
Венгрия: Гулачи (Богдан, 63), Орбан, Фиола (Хан, 79), Ат.Солои, Кечкеш, Болла (Ловренчич, 46), Надь, Кляйнхайслер (Него, 63), Шафер, А.Солои (Шен, 89), Р.Варга (К.Варга, 46).
Ирландия: Базуну (Келлехер, 46), Даффи, Доэрти, Иган, О'Ши, Макклин (Мэннинг, 85), Хурихэйн (Хорган, 56), Каллен, Найт (Коллинз, 89), Пэрротт (Молумби, 56), Ида (Огбене, 89).
Предупреждение: Ат.Солои, 72.
Судья: Стефански (Польша).
Источник — Sport.ua
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