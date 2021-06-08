Венгрия
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Ирландия
08.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чехия переиграла Албанию, Венгрия разошлась миром с Ирландией

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020

  • 08.06.2021 23:21
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Чехия переиграла Албанию, Венгрия разошлась миром с Ирландией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Чехия переиграла Албанию (3:1), Венгрия разошлась миром с Ирландией (0:0).

Товарищеские матчи

8 июня

Чехия  Албания  3:1

Голы: Шик, 18, Масопуст, 68, Челустка, 89 – Чикалеши, 42.

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дарида (Барак, 74), Янкто (Голеш, 64), Масопуст (Пешек, 74), Соучек, Крал (Пекхарт, 64), Шик (Гложек, 64).

Албания: Селмани, Джимсити, Весели (Дока, 71), Исмайли, Кумбулла, Абраши (Лячи, 81), Траши (Леньяни, 71), Баре, Каллаку (Чекичи, 54), Чикалеши (Балай, 81), Манай (Шефери, 81).

Предупреждения: Абраши, 54. Соучек, 55.

Судья: Кралович (Словакия).

Прага. Стадион «Дженерали Арена».

Венгрия  Ирландия  0:0

Венгрия: Гулачи (Богдан, 63), Орбан, Фиола (Хан, 79), Ат.Солои, Кечкеш, Болла (Ловренчич, 46), Надь, Кляйнхайслер (Него, 63), Шафер, А.Солои (Шен, 89), Р.Варга (К.Варга, 46).

Ирландия: Базуну (Келлехер, 46), Даффи, Доэрти, Иган, О`Ши, Макклин (Мэннинг, 85), Хурихэйн (Хорган, 56), Каллен, Найт (Коллинз, 89), Пэрротт (Молумби, 56), Ида (Огбене, 89).

Предупреждение: Ат.Солои, 72.

Судья: Стефански (Польша).

Будапешт. Стадион «Ференц Суса».

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Источник — Sport.ua

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