Известно, почему Сидорчук и Тымчик не сыграли в матче с Кипром

В заключительном контрольном матче перед Евро-2020 сборная Украины в Харькове разгромила команду Кипра со счетом 4:0. В этой игре не приняли участие Сергей Сидорчук и Александр Тымчик.



По информации источника, Сидорчук на матч с Кипром не попал из-за ротации состава, а у Тымчика был спазм мышцы.



Завтра, 9 июня, по прибытии в Румынию сине-желтые проведут первую тренировку, а 11 июня отправятся в Амстердам на первый матч Евро против сборной Нидерландов.



Отметим, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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