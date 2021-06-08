Известно, почему Сидорчук и Тымчик не сыграли в матче с Кипром

Вроде бы ничего страшного

  • 08.06.2021 19:39
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Известно, почему Сидорчук и Тымчик не сыграли в матче с Кипром
© УАФ. Андрей Шевченко. Сергей Сидорчук

В заключительном контрольном матче перед Евро-2020 сборная Украины в Харькове разгромила команду Кипра со счетом 4:0. В этой игре не приняли участие Сергей Сидорчук и Александр Тымчик.
 
По информации источника, Сидорчук на матч с Кипром не попал из-за ротации состава, а у Тымчика был спазм мышцы.
 
Завтра, 9 июня, по прибытии в Румынию сине-желтые проведут первую тренировку, а 11 июня отправятся в Амстердам на первый матч Евро против сборной Нидерландов.
 
Отметим, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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