Соль хочет расторгнуть контракт с Динамо

Испанский форвард намерен покинуть «Динамо»

  • 08.06.2021 17:23
  • 943 просмотра
  • 1 комментарий
Соль хочет расторгнуть контракт с Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль продолжает поиски клуба на следующий сезон. Для того, чтобы упростить себе эту задачу, 29-летний испанский форвард хочет расторгнуть контракт с «Динамо». Нынешнее соглашение действует до конца декабря 2023 года.

Нынешний сезон Соль провел в аренде в «Тенерифе», однако из-за слишком высокой зарплаты в этом клубе он не останется. Интерес к игроку проявляет еще один клуб Сегудны, «Эйбар».

В нынешнем сезоне на счету Соля 10 голов и 2 ассиста в 39 матчах за «Тенерифе» во всех турнирах.

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Источник — Mundo Deportivo

(2 голоса)

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Комментарии
    XBanat
    online
      XBanat, 08.06.2021 17:32
    0
    Уходи ты показал на что способен в команде
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 08.06.2021 17:32
    0
    Уходи ты показал на что способен в команде
    Ссылка
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