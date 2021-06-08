Соль хочет расторгнуть контракт с Динамо

Форвард «Динамо» Фран Соль продолжает поиски клуба на следующий сезон. Для того, чтобы упростить себе эту задачу, 29-летний испанский форвард хочет расторгнуть контракт с «Динамо». Нынешнее соглашение действует до конца декабря 2023 года.
Нынешний сезон Соль провел в аренде в «Тенерифе», однако из-за слишком высокой зарплаты в этом клубе он не останется. Интерес к игроку проявляет еще один клуб Сегудны, «Эйбар».
В нынешнем сезоне на счету Соля 10 голов и 2 ассиста в 39 матчах за «Тенерифе» во всех турнирах.
Источник — Mundo Deportivo
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