Соль хочет расторгнуть контракт с Динамо

Форвард «Динамо» Фран Соль продолжает поиски клуба на следующий сезон. Для того, чтобы упростить себе эту задачу, 29-летний испанский форвард хочет расторгнуть контракт с «Динамо». Нынешнее соглашение действует до конца декабря 2023 года.

Нынешний сезон Соль провел в аренде в «Тенерифе», однако из-за слишком высокой зарплаты в этом клубе он не останется. Интерес к игроку проявляет еще один клуб Сегудны, «Эйбар».

В нынешнем сезоне на счету Соля 10 голов и 2 ассиста в 39 матчах за «Тенерифе» во всех турнирах.