29-летний испанский нападающий «Тенерифе» Фран Соль, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», по окончании сезона вернется в киевский клуб. Об этом заявил спортивный директор «Тенерифе» Хуан Карлос Кордеро.
«Фран Соль должен вернуться в киевское «Динамо». У него там очень высокая зарплата, и в прошлом году мы не платили и 30% от его зарплаты», — отметил Кордеро.
Соглашение Соля с «Тенерифе» рассчитано до 30 июня. Всего футболист провел за испанскую команду 39 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Соля с «Динамо» действителен до 31 декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.
Источник — Twitter
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«Берем трансфер Франа Соля. Было три футболиста: Фран Соль, еще один игрок, третий отпал. Могли приобрести одного и второго. В селекции три человека: Михайличенко, Бессонов и Заваров — за Франа Соля, Голоколосов, Веремеев — за второго футболиста. Приходят ко мне с докладной, кладут на стол, я говорю: «Давайте звонить главному тренеру». Звоним главному тренеру — однозначно Фран Соль. Мало того, когда он уезжал в отпуск в Америку, меня Хацкевич просил: купите мне этого футболиста. Второй игрок тогда на горизонте не был, что его можно было приобрести.
Вступили в переговоры. Сразу скажу, что сначала сумма была заоблачная. Почему мы сделали паузу — нашли нападающего, которого, если бы не Фран Соль, все равно купили, у нас были две-три кандидатуры. А мнение Красникова — он считал, что Динамо нужен другой нападающий, ни тот, ни другой.
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Из данного интервью делаем вывод что Михайличенко, Бессонов, Заваров и Хацкевич работали против команды Динамо Киев. И недавнее назначение Михайличенко подтверждает то что он засланный казачок.
«Берем трансфер Франа Соля. Было три футболиста: Фран Соль, еще один игрок, третий отпал. Могли приобрести одного и второго. В селекции три человека: Михайличенко, Бессонов и Заваров — за Франа Соля, Голоколосов, Веремеев — за второго футболиста. Приходят ко мне с докладной, кладут на стол, я говорю: «Давайте звонить главному тренеру». Звоним главному тренеру — однозначно Фран Соль. Мало того, когда он уезжал в отпуск в Америку, меня Хацкевич просил: купите мне этого футболиста. Второй игрок тогда на горизонте не был, что его можно было приобрести.
Вступили в переговоры. Сразу скажу, что сначала сумма была заоблачная. Почему мы сделали паузу — нашли нападающего, которого, если бы не Фран Соль, все равно купили, у нас были две-три кандидатуры. А мнение Красникова — он считал, что Динамо нужен другой нападающий, ни тот, ни другой.
-----------
Из данного интервью делаем вывод что Михайличенко, Бессонов, Заваров и Хацкевич работали против команды Динамо Киев. И недавнее назначение Михайличенко подтверждает то что он засланный казачок.
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