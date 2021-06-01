Источник: Соль вернется в Динамо. У него слишком высокая зарплата

Спортивный директор «Тенерифе» Хуан Карлос Кордеро рассказал о будущем испанского форварда

  • 01.06.2021 21:48
  • 2517 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Соль вернется в Динамо. У него слишком высокая зарплата
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний испанский нападающий «Тенерифе» Фран Соль, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», по окончании сезона вернется в киевский клуб. Об этом заявил спортивный директор «Тенерифе» Хуан Карлос Кордеро.

«Фран Соль должен вернуться в киевское «Динамо». У него там очень высокая зарплата, и в прошлом году мы не платили и 30% от его зарплаты», — отметил Кордеро.

Соглашение Соля с «Тенерифе» рассчитано до 30 июня. Всего футболист провел за испанскую команду 39 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Соля с «Динамо» действителен до 31 декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 01.06.2021 22:43
    0
    Книги продавайте и окупите, изи
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 01.06.2021 22:09
    0
    Рассказал Суркис и о том, как Динамо подписывало Франа Соля. По словам президента киевского клуба, изначально у селекционного отдела было три варианта на эту позицию.
    «Берем трансфер Франа Соля. Было три футболиста: Фран Соль, еще один игрок, третий отпал. Могли приобрести одного и второго. В селекции три человека: Михайличенко, Бессонов и Заваров — за Франа Соля, Голоколосов, Веремеев — за второго футболиста. Приходят ко мне с докладной, кладут на стол, я говорю: «Давайте звонить главному тренеру». Звоним главному тренеру — однозначно Фран Соль. Мало того, когда он уезжал в отпуск в Америку, меня Хацкевич просил: купите мне этого футболиста. Второй игрок тогда на горизонте не был, что его можно было приобрести.
    Вступили в переговоры. Сразу скажу, что сначала сумма была заоблачная. Почему мы сделали паузу — нашли нападающего, которого, если бы не Фран Соль, все равно купили, у нас были две-три кандидатуры. А мнение Красникова — он считал, что Динамо нужен другой нападающий, ни тот, ни другой.
    -----------
    Из данного интервью делаем вывод что Михайличенко, Бессонов, Заваров и Хацкевич работали против команды Динамо Киев. И недавнее назначение Михайличенко подтверждает то что он засланный казачок.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:52
    0
    Пздц купили
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 01.06.2021 22:43
    0
    Книги продавайте и окупите, изи
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 01.06.2021 22:09
    0
    Рассказал Суркис и о том, как Динамо подписывало Франа Соля. По словам президента киевского клуба, изначально у селекционного отдела было три варианта на эту позицию.
    «Берем трансфер Франа Соля. Было три футболиста: Фран Соль, еще один игрок, третий отпал. Могли приобрести одного и второго. В селекции три человека: Михайличенко, Бессонов и Заваров — за Франа Соля, Голоколосов, Веремеев — за второго футболиста. Приходят ко мне с докладной, кладут на стол, я говорю: «Давайте звонить главному тренеру». Звоним главному тренеру — однозначно Фран Соль. Мало того, когда он уезжал в отпуск в Америку, меня Хацкевич просил: купите мне этого футболиста. Второй игрок тогда на горизонте не был, что его можно было приобрести.
    Вступили в переговоры. Сразу скажу, что сначала сумма была заоблачная. Почему мы сделали паузу — нашли нападающего, которого, если бы не Фран Соль, все равно купили, у нас были две-три кандидатуры. А мнение Красникова — он считал, что Динамо нужен другой нападающий, ни тот, ни другой.
    -----------
    Из данного интервью делаем вывод что Михайличенко, Бессонов, Заваров и Хацкевич работали против команды Динамо Киев. И недавнее назначение Михайличенко подтверждает то что он засланный казачок.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:52
    0
    Пздц купили
    Ссылка
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