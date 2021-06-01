Источник: Соль вернется в Динамо. У него слишком высокая зарплата

29-летний испанский нападающий «Тенерифе» Фран Соль, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», по окончании сезона вернется в киевский клуб. Об этом заявил спортивный директор «Тенерифе» Хуан Карлос Кордеро.

«Фран Соль должен вернуться в киевское «Динамо». У него там очень высокая зарплата, и в прошлом году мы не платили и 30% от его зарплаты», — отметил Кордеро.

Соглашение Соля с «Тенерифе» рассчитано до 30 июня. Всего футболист провел за испанскую команду 39 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Соля с «Динамо» действителен до 31 декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.