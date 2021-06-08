Барселона нацелилась на еще одну звезду Манчестер Сити

«Барселона» проявляет интерес к звездному вингеру «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу. Об этом сообщает Sky Sports.

Стерлинг в концовке сезона проиграл Рияду Марезу и Филу Фодену конкуренцию за место в составе, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом из «Манчестер Сити».

Однако «Барселоне» подписать игрока будет трудно. Каталонцы готовы предложить за Стерлинга 30 миллионов евро и трех игроков: Серхи Роберто, Хуниора Фирпо и Франсишку Тринкау. «Ман Сити», скорее всего, потребует только деньги.

В прошлом сезоне на счету Стерлинга 14 голов и 12 ассистов в 40 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Ранее «Барселона» уже подписала двух игроков «Манчестер Сити»: Эрика Гарсию и Серхио Агуэро.