Барселона нацелилась на еще одну звезду Манчестер Сити

«Барселона» проявляет интерес к звездному вингеру «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу. Об этом сообщает Sky Sports.
Стерлинг в концовке сезона проиграл Рияду Марезу и Филу Фодену конкуренцию за место в составе, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом из «Манчестер Сити».
Однако «Барселоне» подписать игрока будет трудно. Каталонцы готовы предложить за Стерлинга 30 миллионов евро и трех игроков: Серхи Роберто, Хуниора Фирпо и Франсишку Тринкау. «Ман Сити», скорее всего, потребует только деньги.
В прошлом сезоне на счету Стерлинга 14 голов и 12 ассистов в 40 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.
Ранее «Барселона» уже подписала двух игроков «Манчестер Сити»: Эрика Гарсию и Серхио Агуэро.
Источник — Sky Sports
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