Барселона нацелилась на еще одну звезду Манчестер Сити

Каталонцы хотят подписать Рахима Стерлинга

  • 08.06.2021 15:07
  • 1940 просмотров
  • 3 комментария
Барселона нацелилась на еще одну звезду Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

«Барселона» проявляет интерес к звездному вингеру «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу. Об этом сообщает Sky Sports.

Стерлинг в концовке сезона проиграл Рияду Марезу и Филу Фодену конкуренцию за место в составе, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом из «Манчестер Сити».

Однако «Барселоне» подписать игрока будет трудно. Каталонцы готовы предложить за Стерлинга 30 миллионов евро и трех игроков: Серхи Роберто, Хуниора Фирпо и Франсишку Тринкау. «Ман Сити», скорее всего, потребует только деньги.

В прошлом сезоне на счету Стерлинга 14 голов и 12 ассистов в 40 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Ранее «Барселона» уже подписала двух игроков «Манчестер Сити»: Эрика Гарсию и Серхио Агуэро.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
      аоот оооит, 08.06.2021 15:43
    +1
    А лавешки у барсы нема
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.06.2021 15:42
    0
    Да никто Стерлинга не отпустит. Он один из лучших игроков сити.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.06.2021 15:32
    0
    Норм схема. Пощипают а потом и Пепа заберут ) Ох и лысый шарлатан )))
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 08.06.2021 15:43
    +1
    А лавешки у барсы нема
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.06.2021 15:42
    0
    Да никто Стерлинга не отпустит. Он один из лучших игроков сити.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.06.2021 15:32
    0
    Норм схема. Пощипают а потом и Пепа заберут ) Ох и лысый шарлатан )))
    Ссылка
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