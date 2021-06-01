Барселона объявила о подписании второго летнего новичка

Каталонская «Барселона» объявила о подписании защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии, который присоединится к «сине-гранатовым» на правах свободного агента.
20-летний игрок подпишет контракт с испанским клубом до конца сезона 2025/26, клаусула составит 400 миллионов евро.
Отметим, что Гарсия начинал футбольный путь в академии «Барселоны», после чего был продан в «Манчестер Сити» U-18 за 1,7 млн евро.
В прошлом сезоне сыграл за первую команду «Манчестер Сити» 12 матчей во всех турнирах.
Ранее «Барселона» объявила о подписании Серхио Агуэро.
Источник — ФК Барселона
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