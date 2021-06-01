Барселона объявила о подписании второго летнего новичка

Эрик Гарсия возвращается в Каталонию

  • 01.06.2021 10:32
  • 3292 просмотра
  • 5 комментариев
Барселона объявила о подписании второго летнего новичка
© ФК Барселона. Эрик Гарсия

Каталонская «Барселона» объявила о подписании защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии, который присоединится к «сине-гранатовым» на правах свободного агента. 
 
20-летний игрок подпишет контракт с испанским клубом до конца сезона 2025/26, клаусула составит 400 миллионов евро.
 
Отметим, что Гарсия начинал футбольный путь в академии «Барселоны», после чего был продан в «Манчестер Сити» U-18 за 1,7 млн евро.
 
В прошлом сезоне сыграл за первую команду «Манчестер Сити» 12 матчей во всех турнирах.

Ранее «Барселона» объявила о подписании Серхио Агуэро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Барселона

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 11:46
    0
    Как так великий журналист Цы сказал шо до евро ни кто покупать ни кого не будет
    Ссылка
    lviv-999
      lviv-999, 01.06.2021 11:39
    0
    Хто б що не говорив,непоганий гравець з яким можна працювати.Ще Вейнайдлум і Депай і можна боротись за чемпіонство.Єдине що незрозуміло з Куманом.Дуже неоднозначний тренер який побудував хорошу збірну Нідерландів,але з клубами йому щось не іде.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.06.2021 10:47
    +2
    по заголовку "підписання другого літнього новачка" подумав що це другий майже пенсіонер, після Агуеро
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:47
    -2
    С таким усилением защиты барса еще не скоро вернется на топ уровень!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.06.2021 10:42
    -2
    тот кто мячи с Лионом привозил
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.06.2021 10:47
    +2
    по заголовку "підписання другого літнього новачка" подумав що це другий майже пенсіонер, після Агуеро
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 11:46
    0
    Как так великий журналист Цы сказал шо до евро ни кто покупать ни кого не будет
    Ссылка
    lviv-999
      lviv-999, 01.06.2021 11:39
    0
    Хто б що не говорив,непоганий гравець з яким можна працювати.Ще Вейнайдлум і Депай і можна боротись за чемпіонство.Єдине що незрозуміло з Куманом.Дуже неоднозначний тренер який побудував хорошу збірну Нідерландів,але з клубами йому щось не іде.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности