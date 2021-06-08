Илья ЗАБАРНЫЙ: «Важно, что сыграли на ноль. Тренер сказал, что мы молодцы»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0):

«Приятно, что выиграли с таким счетом и уверенно вели игру. Только положительные эмоции. С уверенностью будем выходить на поединки Евро.

Очень важно, что команда снова не пропустила и сыграла на ноль. Это придает уверенности и игрокам обороны, и вратарю. После игры тренер сказал, что мы молодцы, провели хороший матч.

Далее вылетаем в Румынию, где начнем подготовку уже ближе к поединкам. Будем разбирать нидерландцев и готовиться к встрече с ними», - сказал Забарный.