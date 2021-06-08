Стоит ли в это верить? Луческу рекомендовал Шахтеру назначить Де Дзерби

По крайней мере, об этом утверждает итальянский источник Calciopolis.it

  • 08.06.2021 08:22
  • 546 просмотров
  • 1 комментарий
Стоит ли в это верить? Луческу рекомендовал Шахтеру назначить Де Дзерби
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, по данным итальянских источников, был тем, кто предложил руководству «Шахтера» назначить на пост наставника команды молодого специалиста из «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что несмотря на уход в стан принципиального соперника, Луческу сохраняет сильную связь с «Шахтером». Также Мирча по-прежнему очень интегрирован в итальянский футбол, и понимает все процессы, происходящие там.

Напомним, недавно стало известно о продлении контракта Луческу с «Динамо», который теперь действителен до лета 2023 года.

В начале мая президент «Шахтера» Ринат Ахметов дал большое интервью, в котором отметил, что давно не контактировал с бывшим тренером его команды. «Нет, с Мирчей я давно не общался», - сказал Ахметов.

Контракт с Роберто Де Дзерби «горняки» подписали на два сезона – до июля 2023 года.

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Источник — Calciopolis.it

(7 голосов)

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Комментарии
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 08.06.2021 08:31
    +1
    Спорт.юа! Мне просто интересно, вы реально всю желтуху собираете?
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 08.06.2021 08:31
    +1
    Спорт.юа! Мне просто интересно, вы реально всю желтуху собираете?
    Ссылка
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