Стоит ли в это верить? Луческу рекомендовал Шахтеру назначить Де Дзерби

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, по данным итальянских источников, был тем, кто предложил руководству «Шахтера» назначить на пост наставника команды молодого специалиста из «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что несмотря на уход в стан принципиального соперника, Луческу сохраняет сильную связь с «Шахтером». Также Мирча по-прежнему очень интегрирован в итальянский футбол, и понимает все процессы, происходящие там.

Напомним, недавно стало известно о продлении контракта Луческу с «Динамо», который теперь действителен до лета 2023 года.

В начале мая президент «Шахтера» Ринат Ахметов дал большое интервью, в котором отметил, что давно не контактировал с бывшим тренером его команды. «Нет, с Мирчей я давно не общался», - сказал Ахметов.

Контракт с Роберто Де Дзерби «горняки» подписали на два сезона – до июля 2023 года.

Шахтер, а не Италия. Почему топы Серии А не сделали ставку на Де Дзерби