ОФИЦИАЛЬНО. Луческу остается в Динамо еще на два сезона

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.
В минувшем году румынский специалист подписал с «Динамо» контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с «бело-синими» все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.
На прошлой неделе Игорь Суркис и Мирча Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместной поездки стороны согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.
«Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории «Динамо», и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.
За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу «Динамо», - заявил Суркис.
В минувшем сезоне под руководством Мирчи Луческу «Динамо» провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.
Источник — ФК Динамо Киев
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к его персоне и личности можно по всякому относится, но команду он вывел на новый качественный уровень и она за него горой.
А интересы Динамо Киев всегда выше чем интересы каких-то отдельно взятых людей.
Надеюсь , теперь последуют нормальные трансферы, чтобы создать подспорье для будущих успехов, хотя и своя молодежь у нас конечно хороша( ну и румын отлично ее интегрирует в состав). Не зря лучшая школа в Украине, да и одна из лучших в Европе
Игроки - те же, такое же поле, и мяч круглый без изменений.
Но игра команды и самоотдача совсем другая.
Удачи клубу !!!
Интересно чем сукис соблазнил луческу? Что он мог предложить?
непорядок! Надо Мирчу сплавить через 1,5 сезона...
А там и Металлист наберёт сил!
И да, спасибо Мирче за предоставленную возможность доказать, что и на него управа в Шахтере найдётся. Надеюсь)
к его персоне и личности можно по всякому относится, но команду он вывел на новый качественный уровень и она за него горой.
А интересы Динамо Киев всегда выше чем интересы каких-то отдельно взятых людей.
Надеюсь , теперь последуют нормальные трансферы, чтобы создать подспорье для будущих успехов, хотя и своя молодежь у нас конечно хороша( ну и румын отлично ее интегрирует в состав). Не зря лучшая школа в Украине, да и одна из лучших в Европе
к его персоне и личности можно по всякому относится, но команду он вывел на новый качественный уровень и она за него горой.
А интересы Динамо Киев всегда выше чем интересы каких-то отдельно взятых людей.
Надеюсь , теперь последуют нормальные трансферы, чтобы создать подспорье для будущих успехов, хотя и своя молодежь у нас конечно хороша( ну и румын отлично ее интегрирует в состав). Не зря лучшая школа в Украине, да и одна из лучших в Европе
непорядок! Надо Мирчу сплавить через 1,5 сезона...
А там и Металлист наберёт сил!
И да, спасибо Мирче за предоставленную возможность доказать, что и на него управа в Шахтере найдётся. Надеюсь)
к его персоне и личности можно по всякому относится, но команду он вывел на новый качественный уровень и она за него горой.
А интересы Динамо Киев всегда выше чем интересы каких-то отдельно взятых людей.
Надеюсь , теперь последуют нормальные трансферы, чтобы создать подспорье для будущих успехов, хотя и своя молодежь у нас конечно хороша( ну и румын отлично ее интегрирует в состав). Не зря лучшая школа в Украине, да и одна из лучших в Европе
Игроки - те же, такое же поле, и мяч круглый без изменений.
Но игра команды и самоотдача совсем другая.
Удачи клубу !!!
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