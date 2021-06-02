ОФИЦИАЛЬНО. Луческу остается в Динамо еще на два сезона

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

В минувшем году румынский специалист подписал с «Динамо» контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с «бело-синими» все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.



На прошлой неделе Игорь Суркис и Мирча Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместной поездки стороны согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.





«Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории «Динамо», и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.



За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу «Динамо», - заявил Суркис.





В минувшем сезоне под руководством Мирчи Луческу «Динамо» провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

