ОФИЦИАЛЬНО. Луческу остается в Динамо еще на два сезона

Руководство киевского клуба достигло договоренности с румынским специалистом

  • 02.06.2021 12:06
  • 2113 просмотров
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу остается в Динамо еще на два сезона
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

В минувшем году румынский специалист подписал с «Динамо» контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с «бело-синими» все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.
 
На прошлой неделе Игорь Суркис и Мирча Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместной поездки стороны согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.


 
«Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории «Динамо», и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.
 
За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу «Динамо», - заявил Суркис.


 
В минувшем сезоне под руководством Мирчи Луческу «Динамо» провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.
 

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.06.2021 12:33
    0
    Ультрас покажите
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.06.2021 12:32
    0
    Давайте что ли лч выиграем
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 12:31
    0
    Признаться несколько неожиданно, но исходя из реалий замечательно что продлили, а он уже видимо после дк таки на пенсию уйдёт
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 12:29
    0
    _Funny_Cat, 02.06.2021 12:15
    вот и ладушки
    к его персоне и личности можно по всякому относится, но команду он вывел на новый качественный уровень и она за него горой.
    А интересы Динамо Киев всегда выше чем интересы каких-то отдельно взятых людей.
    Надеюсь , теперь последуют нормальные трансферы, чтобы создать подспорье для будущих успехов, хотя и своя молодежь у нас конечно хороша( ну и румын отлично ее интегрирует в состав). Не зря лучшая школа в Украине, да и одна из лучших в Европе
    не верится до сих пор, то что Мирча сотворил с командой.
    Игроки - те же, такое же поле, и мяч круглый без изменений.
    Но игра команды и самоотдача совсем другая.
    Удачи клубу !!!
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    xvalenok01
      xvalenok01, 02.06.2021 12:26
    -1
    Во как голубым повезло.
    Интересно чем сукис соблазнил луческу? Что он мог предложить?
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    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 12:23
    +1
    ё-маё... И шо теперь? Шахтер три года без чемпионства Украины?
    непорядок! Надо Мирчу сплавить через 1,5 сезона...
    А там и Металлист наберёт сил!
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 02.06.2021 12:20
    +3
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.06.2021 12:19
    +2
    Круто! Спасибо особенное за молодёжь..
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 02.06.2021 12:18
    +1
    Ребров по-прежнему может через годик вернуться в Динамо. Не обязательно ведь ГТ. Должность Лесика вон свободна. Говорят он славный управленец.
    И да, спасибо Мирче за предоставленную возможность доказать, что и на него управа в Шахтере найдётся. Надеюсь)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 02.06.2021 12:17
    +2
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 02.06.2021 12:15
    +4
    вот и ладушки
    к его персоне и личности можно по всякому относится, но команду он вывел на новый качественный уровень и она за него горой.
    А интересы Динамо Киев всегда выше чем интересы каких-то отдельно взятых людей.
    Надеюсь , теперь последуют нормальные трансферы, чтобы создать подспорье для будущих успехов, хотя и своя молодежь у нас конечно хороша( ну и румын отлично ее интегрирует в состав). Не зря лучшая школа в Украине, да и одна из лучших в Европе
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.06.2021 12:09
    +3
    Фантазії угорських ЗМІ щодо долі Реброва, походу не справдяться...
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 02.06.2021 12:15
    +4
    вот и ладушки
    к его персоне и личности можно по всякому относится, но команду он вывел на новый качественный уровень и она за него горой.
    А интересы Динамо Киев всегда выше чем интересы каких-то отдельно взятых людей.
    Надеюсь , теперь последуют нормальные трансферы, чтобы создать подспорье для будущих успехов, хотя и своя молодежь у нас конечно хороша( ну и румын отлично ее интегрирует в состав). Не зря лучшая школа в Украине, да и одна из лучших в Европе
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 02.06.2021 12:20
    +3
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.06.2021 12:09
    +3
    Фантазії угорських ЗМІ щодо долі Реброва, походу не справдяться...
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.06.2021 12:19
    +2
    Круто! Спасибо особенное за молодёжь..
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 02.06.2021 12:17
    +2
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 12:23
    +1
    ё-маё... И шо теперь? Шахтер три года без чемпионства Украины?
    непорядок! Надо Мирчу сплавить через 1,5 сезона...
    А там и Металлист наберёт сил!
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 02.06.2021 12:18
    +1
    Ребров по-прежнему может через годик вернуться в Динамо. Не обязательно ведь ГТ. Должность Лесика вон свободна. Говорят он славный управленец.
    И да, спасибо Мирче за предоставленную возможность доказать, что и на него управа в Шахтере найдётся. Надеюсь)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.06.2021 12:33
    0
    Ультрас покажите
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.06.2021 12:32
    0
    Давайте что ли лч выиграем
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 12:31
    0
    Признаться несколько неожиданно, но исходя из реалий замечательно что продлили, а он уже видимо после дк таки на пенсию уйдёт
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 12:29
    0
    _Funny_Cat, 02.06.2021 12:15
    вот и ладушки
    к его персоне и личности можно по всякому относится, но команду он вывел на новый качественный уровень и она за него горой.
    А интересы Динамо Киев всегда выше чем интересы каких-то отдельно взятых людей.
    Надеюсь , теперь последуют нормальные трансферы, чтобы создать подспорье для будущих успехов, хотя и своя молодежь у нас конечно хороша( ну и румын отлично ее интегрирует в состав). Не зря лучшая школа в Украине, да и одна из лучших в Европе
    не верится до сих пор, то что Мирча сотворил с командой.
    Игроки - те же, такое же поле, и мяч круглый без изменений.
    Но игра команды и самоотдача совсем другая.
    Удачи клубу !!!
    Ссылка
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