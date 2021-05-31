ФОТО. Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов

Президент «Динамо» Игорь Суркис, главный тренер киевлян Мирча Луческу и менеджер команды Аркадий Запорожану посетили финал Лиги чемпионов.



Напомним, что в финале самого престижного европейского турнира в Порту встречались «Челси» и «Манчестер Сити». Победил лондонский клуб со счетом 1:0.



Ранее сообщалось, что «Челси» нацелился на защитника «Динамо» Илью Забарного. Позже информация была опровергнута.