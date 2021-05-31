ФОТО. Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов

Президент «Динамо» Игорь Суркис, главный тренер киевлян Мирча Луческу и менеджер команды Аркадий Запорожану посетили финал Лиги чемпионов.
Напомним, что в финале самого престижного европейского турнира в Порту встречались «Челси» и «Манчестер Сити». Победил лондонский клуб со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что «Челси» нацелился на защитника «Динамо» Илью Забарного. Позже информация была опровергнута.
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Источник — Sport.ro
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