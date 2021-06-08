ФОТО. Зинченко посвятил гол беременной Владе и показал снимок УЗИ ребенка

Сборная Украины разгромила команду Кипра (4:0) в товарищеском матче в Харькове.
Одним из лучших игроков матча стал Александр Зинченко, который стал автором одного из голов. Свой гол Зинченко посвятил Владе Зинченко, с которой они ждут ребенка. Александр выложил фото УЗИ плода.
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Источник — Sport.ua
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