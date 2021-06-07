ВИДЕО. Зинченко тоже забил пенальти. Украина удвоила перевес против Кипра

7 июня в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.
В конце первого тайма Украина удвоила перевес против Кипра (2:0). Второй 11-метровый был назначен за игру рукой. Александр Зинченко тоже четко забил пенальти, как и Андрей Ярмоленко ранее.
Забитый гол Зинченко посвятил своей супруге Владе, которая ожидает ребенка.
ГОЛ! 2:0. Зинченко, 45+2 мин (пен)
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Источник — Sport.ua
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