ВИДЕО. Зинченко тоже забил пенальти. Украина удвоила перевес против Кипра

7 июня в Харькове сборная Украины проводит последнюю репетицию перед Евро

  • 07.06.2021 20:00
  • 2287 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Зинченко тоже забил пенальти. Украина удвоила перевес против Кипра
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.

В конце первого тайма Украина удвоила перевес против Кипра (2:0). Второй 11-метровый был назначен за игру рукой. Александр Зинченко тоже четко забил пенальти, как и Андрей Ярмоленко ранее.

Забитый гол Зинченко посвятил своей супруге Владе, которая ожидает ребенка.

ГОЛ! 2:0. Зинченко, 45+2 мин (пен)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vadym Drozd
    online
      Vadym Drozd, 07.06.2021 20:32
    0
    Красавчик, має додати впевненості
    Ссылка
    Vadym Drozd
    online
      Vadym Drozd, 07.06.2021 20:32
    0
    Красавчик, має додати впевненості
    Ссылка
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