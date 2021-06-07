ВИДЕО. Удаление и пенальти. Ярмоленко открыл счет в матче против Кипра

7 июня в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.
Украинец Андрей Ярмоленко открыл счет в матче против Кипра, реализовав пенальти. 11-метровый заработал Александр Зубков, причем в этом эпизоде у киприотов был удален Панайоту за фол последней надежды.
Удаление, Панайоту, 36 мин.
ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 37 мин (пен)
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Источник — Sport.ua
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