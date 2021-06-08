Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мы максимально готовы к Евро»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0):
«Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро.
Очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только позитивные эмоции», - сказал Забарный.
Отметим, что сборная Украины одержала 50-ю победу в товарищеских матчах.
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Источник — Футбол 1/2/3
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