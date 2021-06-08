Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мы максимально готовы к Евро»

Защитник доволен победой в последнем контрольном матче

  • 08.06.2021 01:47
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мы максимально готовы к Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0):

«Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро.

Очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только позитивные эмоции», - сказал Забарный.

Отметим, что сборная Украины одержала 50-ю победу в товарищеских матчах.

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Источник — Футбол 1/2/3

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