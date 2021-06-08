Марта КОСТЮК: «В этом году действительно возможно выиграть Большой Шлем»

Украинка неплохо сыграла на Ролан Гаррос

  • 08.06.2021 01:01
  • 501 просмотр
  • 3 комментария
Марта КОСТЮК: «В этом году действительно возможно выиграть Большой Шлем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив в четвертом круге Иге Свёнтек.

18-летняя теннисистка прокомментировала результат.

«Показала ли я все, что могла? Если глобально говорить о матче, то он действительно получился классным. Единственное, чего мне не хватило, - это опыта. Ига все-таки на год старше, она год отыграла стабильно, не знаю, сколько именно матчей, но это чувствовалось. Особенно на важных моментах, на которых или я проиграла, или она забила, или я не доиграла. Разница была только в опыте. Я очень довольна турниром, я не буду корить себя за это поражение. Все было очень близко, несколько розыгрышей все решили, несмотря на то, что матч прошел в двух сетах. Но это игра и такие матчи – это то, почему я играю в теннис. Для меня было очень важно понять, на каком уровне я сегодня нахожусь, над чем еще мне надо работать. Я это четко увидела, я считаю, что в этом году действительно возможно выиграть Большой Шлем. Я искренне это говорю, искренне в это верю, просто я очень надеюсь, что мне хватит здоровья и правильной подготовки, чтобы это случилось. В целом это была классная игра, но получилось, как получилось.

На корте я выглядела очень сконцентрированной? Конечно, я над этим работаю, но есть очень много факторов, за которыми я начала следить. На самом деле невозможно ответить на этот вопрос конкретно, что я поменяла, чтобы стало так. Это огромная работа над разными моментами, даже вне корта, что-то, что не связано с кортом вообще. И тем более я становлюсь старше, у меня еще большая фаза роста, я быстро меняюсь, много всего меняется... Я понимаю, что мне еще расти и расти, и расти, и расти, и это не может меня не радовать. Потому что даже с таким уровнем, как у меня сейчас, я почти играю на равных, мне буквально чуть-чуть не хватило. Главное – работать.

Если говорить об уровне Иги Свёнтек, меня он не удивил. Я думала, что она бьет в разы сильнее. Я была готова к какой-то невероятной скорости, но её сегодня не было. Мне не хватило немножко смелости где-то активнее сыграть. Я на многих простых мячах сегодня ошиблась просто по той причине, что я не играла на этом покрытии столько, сколько она. Я думала, что будет какая-то колоссальная между нами разница, но нет. Я такого не почувствовала и это тоже меня радует. Я думаю, что следующая наша встреча будет еще интереснее», - сказала Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 08.06.2021 01:47
    +1
    KeniSan, 08.06.2021 01:14
    Ты была готова к невероятной скорости, но ее не было. Тогда почему же ты не выиграла?)
    Потому что невероятная скорость не единственный определяющий результат фактор. 18летняя девочка в интервью почему-то Вам это не подсказала , скрытная какая
    Ссылка
    Максим Левченко
    online
      Максим Левченко, 08.06.2021 01:44
    +1
    KeniSan, 08.06.2021 01:14
    Ты была готова к невероятной скорости, но ее не было. Тогда почему же ты не выиграла?)
    Я считаю, что: " невероятной скорости не было потому что и этой было достаточно для победы!!!"
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 01:14
    +1
    Ты была готова к невероятной скорости, но ее не было. Тогда почему же ты не выиграла?)
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 08.06.2021 01:47
    +1
    KeniSan, 08.06.2021 01:14
    Ты была готова к невероятной скорости, но ее не было. Тогда почему же ты не выиграла?)
    Потому что невероятная скорость не единственный определяющий результат фактор. 18летняя девочка в интервью почему-то Вам это не подсказала , скрытная какая
    Ссылка
    Максим Левченко
    online
      Максим Левченко, 08.06.2021 01:44
    +1
    KeniSan, 08.06.2021 01:14
    Ты была готова к невероятной скорости, но ее не было. Тогда почему же ты не выиграла?)
    Я считаю, что: " невероятной скорости не было потому что и этой было достаточно для победы!!!"
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 01:14
    +1
    Ты была готова к невероятной скорости, но ее не было. Тогда почему же ты не выиграла?)
    Ссылка
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